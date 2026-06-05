План Трампа по ликвидации системы наблюдения за океаном оставит мир без 'глаз', - ученые

Вывод из эксплуатации американской системы наблюдения за океаном приведет к значительному увеличению погрешности в годовых оценках темпов нагрева океана.

Ученые заявляют, что план администрации президента США Дональда Трампа по ликвидации системы наблюдения за океаном, существенно ухудшит точность прогнозов погоды и предсказаний явления Эль-Ниньо, что повлечет за собой экономические последствия для США, пишет The Guardian.

Согласно исследованию, проведенном международной группой ученых, вывод из эксплуатации американской системы наблюдения за океаном приведет к значительному увеличению погрешности в годовых оценках темпов нагрева океана.

Эксперт по глобальному мониторингу океана в Высшей нормальной школе (ENS) в Париже Сабрина Спейч подчеркнула, что качество прогнозов и систем раннего предупреждения о штормах, тропических циклонах и явлении Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) может ухудшиться до опасной степени.

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В издании напомнили, что Инициатива океанских наблюдений, осуществляемая Национальным научным фондом США, представляет собой обширную сеть систем на морском дне, подводных глиссеров и пришвартованных поверхностных платформ, которая предоставляет данные исследователям, политикам, педагогам и морякам по всему миру. Она охватывает не только побережья США, но и Северную Атлантику и Южный океан.

Ученые предупреждают, что ликвидация этой системы приведет к утрате важнейшего компонента Глобальной системы наблюдения за океаном - сети роботизированных буев, пришвартованных буев и исследовательских судов, которые эксперты называют "глазами и ушами" океана. Они подчеркнули, что системы оповещения, основанные на этих данных, спасают жизни.

В другом исследовании ученые спрогнозировали, как потеря данных может ухудшить оценки теплосодержания океана. Исследователи отметили, что потеря данных наблюдений США будет хуже, чем случайная потеря 80% всех данных об океане во всем мире.

"Теплосодержание океана – это самый надежный индикатор изменения климата, который у нас есть – не только того, что происходит в океане, но и всей климатической системы. Вертикальные профили температуры, которые определяют теплосодержание океана, являются одними из самых простых измерений, которые мы можем проводить", - рассказала Спейч.

По ее словам, потеря этих данных приведет к тому, что ученые потеряют возможность отслеживать не только потепление океана, но и климатическую систему в целом.

"Прогнозы будут продолжаться - но их качество ухудшится, иногда до опасной степени. Одних только атмосферных наблюдений недостаточно. Океанические данные имеют основополагающее значение для систем раннего предупреждения о тропических штормах, циклонах и Эль-Ниньо. И последствия не ограничатся наукой: экономические издержки будут ощущаться в самих Соединенных Штатах – от сельского хозяйства до страхования и ликвидации последствий стихийных бедствий", - добавила она.

В издании напомнили, что в заявлении Национального научного фонда США говорится о том, что программа не отменяется полностью. Однако в нем говорится о том, что объем работ будет сокращен.

Из Тихого океана надвигается мощный катаклизм

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что мир должен готовиться к росту количества экстремальных погодных явлений и волн жары, поскольку в этом году может развиться чрезвычайно мощное погодные явление Эль-Ниньо.

Отмечается, что существует 80-процентная вероятность формирования Эль-Ниньо – теплой фазы естественного климатического цикла в Тихом океане – в период между июнем и августом, а также 90-процентная вероятность его наступления до ноября. Возвращение Эль-Ниньо означает временное повышение глобальных температур в дополнение к потеплению, вызванному деятельностью человека.

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