РФ начала атаковать Запорожье с помощью FPV-дронов: в ВСУ пояснили, какие БПЛА 'долетают'

В настоящее время в областном центре и за его пределами наращиваются механизмы и средства радиоэлектронной борьбы.

Россия начала атаковать Запорожье FPV-дронами – вероятно, враг применяет БПЛА, оснащенные LTE-модемами. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

"Эта неделя оказалась для Запорожья тяжелой, ведь город начали атаковать российские FPV-дроны. Зафиксированы попадания в жилые дома, административные здания и общественный транспорт, в частности в центре города. Также вражеские беспилотники целенаправленно наносят удары по пожароопасным объектам, таким как автозаправочные станции", – говорится в сообщении.

По словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, враг предпринимает единичные попытки применения FPV-дронов непосредственно по Запорожью. Из-за расстояния до города обычные ударные беспилотники пока не могут эффективно действовать на большей части территории областного центра, отмечают военные.

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"Дальность обычного FPV-дрона не позволяет залететь на 25-30 километров. Сейчас враг находится от Запорожья примерно в 30 километрах. К тому же операторы дронов не находятся прямо на передовой, а несколько в глубине. FPV-дрон, даже дрон на оптоволокне, пока на такое расстояние не летит", – рассказал спикер.

Однако оккупанты постоянно пытаются увеличить дальность применения беспилотников и используют их для ударов по логистике и запугивания гражданского населения.

Вероятно, считают украинские военные, во время нынешних атак россияне используют LTE-модемы, заглушить которые довольно непросто, ведь придется отключать всю связь для населения, а это, в том числе, означает ограничение конституционных прав граждан на пользование средствами связи.

В то же время в ВСУ отмечают, что сейчас Группировка войск (сил) "Юг" принимает ряд различных мер по противодействию вражеским дронам-камикадзе.

"В тесном сотрудничестве с главой Запорожской ОГА и другими подразделениями Сил обороны Украины, а также при поддержке высшего военного руководства государства мы наращиваем механизмы и средства радиоэлектронной борьбы – не только за пределами Запорожья, но и в самом областном центре", – отмечают военные.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сегодня сообщил, что на юге россияне провалили дедлайны по захвату населенных пунктов, но сейчас перед противником поставлены новые сроки для захвата украинской территории. По данным военного, новые сроки, вероятно, связаны с тем, что диктатор Владимир Путин недавно заявил о якобы захвате 80% Запорожской области. Это не соответствует действительности, но новым подразделениям захватчиков ставят новые задачи, и они будут пытаться их выполнять. В частности, отметил Волошин, противник активизирует штурмы и т. п.

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