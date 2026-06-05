Электроэнергия из угля без выбросов: Китай разрабатывает революционную технологию

Уголь издавна считается источником загрязнения и значительных выбросов.

Китайские ученые создали угольную топливную ячейку, которая вырабатывает электроэнергию без выбросов углекислого газа. Система также преобразует CO₂ в полезные химические вещества, демонстрируя новый способ более экологичного использования угля.

Издание Daily Galaxy пишет, что Се Хэпин из Шэньчжэньского университета и Китайской академии наук возглавил команду, разработавшую новую технологию, которая генерирует электроэнергию из угля без его сжигания, что потенциально может изменить отношение к этому виду топлива и способы его использования.

Вместо пламени и дыма топливный элемент использует электрохимический процесс. Ископаемое топливо измельчают, сушат, очищают и обрабатывают перед подачей в анодную камеру. Кислород поступает в катод, где уголь вступает в реакцию через оксидную мембрану, напрямую производя электроэнергию без паровых турбин или сгорания.

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Главная инновация топливного элемента с прямым использованием угля и нулевыми выбросами углерода заключается в его способности вырабатывать электроэнергию без горения. Се Хэпин объясняет, что предварительно обработанный уголь вступает в реакцию на аноде, эффективно генерируя энергию и позволяя избежать массивных выбросов углекислого газа, характерных для традиционных угольных электростанций.

Исследователи утверждают, что тщательная подготовка угля обеспечивает стабильные реакции и постоянную выработку электроэнергии, в отличие от традиционного сжигания, при котором показатели могут варьироваться в зависимости от качества топлива и условий на станции.

Еще одной примечательной особенностью является то, как система обрабатывает углекислый газ. Анод производит CO₂ высокой чистоты, который улавливается непосредственно в элементе. Газ можно преобразовать в химическое сырье, такое как синтез-газ, или минерализовать в бикарбонат натрия.

Китайская технология доказывает, что уголь можно использовать гораздо более экологичным способом. Се Хэпин и его коллеги отмечают, что эта технология опровергает укоренившееся мнение о том, что уголь и низкий уровень выбросов несовместимы. Благодаря производству электроэнергии непосредственно из угля и эффективному управлению выбросами CO₂, эта система может стать альтернативой для регионов, по-прежнему сильно зависимых от ископаемого топлива.

Ранее УНИАН писал, что Китай построил крупнейшую в мире морскую электростанцию, которая будет питать целый регион.

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