'Призрак' из глубин: в Тихом океане нашли пропавшую подводную лодку США

Обломки подводной лодки, пропавшей в 1944 году, были обнаружены в районе Курильских островов после многолетних поисков.

Военно-морские историки США официально подтвердили местонахождение подводной лодки USS Herring, которая была потоплена во время Второй мировой войны и более восьми десятилетий считалась пропавшей без вести, пишет Slash Gear.

Подводная лодка была потеряна 1 июня 1944 года во время боевой операции вблизи Курильских островов. Вместе с судном погибли 83 члена экипажа.

Впервые затонувший корабль обнаружили в 2017 году участники экспедиции при участии Русского географического общества и российских военных у острова Мацува.

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После дополнительных исследований в 2022 году специалисты предположили, что найденные обломки могут принадлежать именно USS Herring. Окончательное подтверждение появилось в 2026 году после анализа материалов, проведенного Командованием военно-морской истории и наследия США.

По данным американских историков, несмотря на значительные повреждения корпуса, подводная лодка до сих пор находится в вертикальном положении на морском дне.

Боевой путь USS Herring

USS Herring принадлежал к серии подводных лодок класса Gato-class submarine. Его спустили на воду в январе 1942 года в штате Мэн, а уже в мае того же года лодка вошла в состав ВМС США.

За время службы он совершил восемь боевых патрулирований в Атлантическом и Тихом океанах и потопил семь вражеских кораблей.

21 мая 1944 года USS Herring вышел с базы на атолле Мидуэй для патрулирования района Курильских островов. В конце мая экипаж успешно атаковал несколько японских судов, в частности "Исигаки", "Хокуйо Мару", "Хибури Мару" и "Иваки Мару".

Однако 1 июня подводная лодка попала под огонь японской береговой артиллерии с острова Мацува. Два снаряда попали в боевую рубку субмарины, после чего она начала набирать воду и затонула.

После этого USS Herring больше не выходил на связь.

Историческое подтверждение

Для семей моряков и военных историков подтверждение места гибели лодки стало важным событием. Оно окончательно закрыло одну из многих неразгаданных страниц подводной войны на Тихом океане.

USS Herring останется на морском дне как военное захоронение и мемориал экипажу, погибшему при выполнении боевого задания в годы Второй мировой войны.

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