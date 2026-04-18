В Винницкой области поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом, – Укрзализныця

В момент происшествия в вагонах находилось 576 пассажиров.

В Винницкой области на станции Браилов пассажирский поезд "Интерсити+" маршрутом Киев – Перемышль столкнулся с тепловозом частного карьера. Об этом сообщили в Telegram "Укрзализныци".

Отмечается, что все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции и отправили запасной поезд.

"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже находятся на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и задержка поезда сведена к минимуму. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сохранить пересадки", – рассказали в "Укрзализныце".

Также там заверили, что этот случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее поезд по маршруту Ивано-Франковск – Черкассы был вынужден сделать незапланированную остановку в Фастове из-за рождения ребенка прямо во время поездки. Отмечалось, что необходимую домедицинскую помощь оказывали поездная бригада и пассажиры.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает прямой поезд из Киева в аэропорт Кишинева. На станции в Кишиневе пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта столицы Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: