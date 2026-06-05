Новая окаменелость динозавра из Китая показала, какими были предки современных птиц

Находка принадлежит к неизвестному виду летающих микрорапторов, который был главным летающим хищником.

В Китае нашли новую окаменелость возрастом 120 миллионов лет. Она изменила знания о такой группе хищных динозавров, как микрорапторы, пишет CNN.

Находка расширяет географические данные о мелком динозавре - планирующем родственнике серповиднокогтистого велоцираптора. Это самый поздний найденный экземпляр микрораптора.

Анализ костей плеча и передних конечностей показал, что окаменелость принадлежит неизвестному виду микрорапторов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Carnegie Museum, исследовательская группа назвала динозавра Jian changmaensis. Название отсылает к однокрылой птице из китайской мифологии. На данный момент это единственный экземпляр микрораптора, найденный за пределами северо-восточного Китая.

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В бассейне реки Чанма ученые обнаружили более ста ископаемых останков и только один экземпляр динозавра, схожего с птицами. Поэтому находка предоставляет важную новую информацию о биологической истории региона и предках современных птиц.

Окаменелость может помочь исследователям лучше понять, как микрорапторы использовали свои крылья для передвижения между деревьями. На первый взгляд они выглядят совершенно как птицы. Дело в том, что современные птицы остаются ближайшими ныне живущими родственниками динозавров, которые вымерли около 66 миллионов лет назад после столкновения Земли с массивным астероидом.

Тело микрораптора было покрыто перьями – возможно, даже больше, чем у птицы, потому что помимо передних конечностей, или "крыльев", у динозавров также были длинные перья на задних лапах, создававшие впечатление четырех крыльев.

Самые маленькие микрорапторы были по размеру похожи на современных ворон. А ископаемые останки указывают на то, что эти существа могли достигать и более крупных размеров.

Велоцирапторы и микрорапторы не были птицами, но они были тесно связаны с предками самых ранних птиц, таких как археоптерикс. Граница между динозаврами и ранними птицами становится все более размытой по мере новых открытий, говорят ученые.

Исследователи продолжают строить предположения о том, почему у более мелких родственников велоцираптора вообще развились крылья, и он переселился на деревья. Ученые предполагают, что существовала свободная ниша для древесных хищников, которую заняли микрорапторы.

Родственники микрораптора жили на земле, но обитание в кронах деревьев и перелет с дерева на дерево, возможно, были более безопасным способом избежать нападения более крупных плотоядных динозавров.

Как развивались тиранозавры

Напомним, что хищные динозавры, такие как тиранозавры, имели крошечные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы в качестве основного оружия. Это был огромный динозавр, который вырастал до 12 метров в длину и 6 метров в высоту. Но при этом передние конечности были всего 0,9 метра в длину, примерно как у человека.

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