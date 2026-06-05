В Африке обнаружили неизвестного науке паука, который светится синим цветом

Ученые открыли десятки новых видов насекомых в Анголе, которая находится в центре материка.

Исследователи биоразнообразия в африканской Анголе в этом году сделали там множество захватывающих открытий. Как пишет CNN, в Центральной Африке обнаружили десятки новых видов.

Ученые исследовали биоразнообразие на плато Лисима на востоке Анголы. Там они обнаружили десятки видов, ранее неизвестных науке, сообщила организация The Wilderness Project. Среди них восемь ранее не описанных видов стрекоз, три новых вида кузнечиков и около 60 видов мотыльков и бабочек. Также были обнаружены сорок семь таксонов саранчи, кузнечиков и сверчков, три из которых были новыми для науки.

Специалисты также обнаружили 103 вида стрекоз и равнокрылых стрекоз, в том числе 34 вида, ранее не зарегистрированных в регионе Лисима. В результате исследования шесть видов были добавлены в национальный список Анголы, а восемь видов находятся в процессе официального описания.

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Исследователи также собирали жуков, пауков и скорпионов, но эти образцы нужно исследовать в лаборатории. Одним из потенциально новых видов является паук-краб с короной, светящийся синим цветом, а другим – паук-крестовик, плетущий паутину, напоминающую божью коровку. Как отмечает издание, паук светится синим цветом под ультрафиолетовым светом "по причинам, которые до сих пор не ясны ученым".

Открытия, сделанные в рамках проекта Cassai Life Atlas, основаны на десятилетних исследованиях, проведенных проектом National Geographic Okavango Wilderness Project в верховьях рек Окаванго и Лунгвевунгу. В ходе исследований было обнаружено в общей сложности более 70 видов, ранее неизвестных науке.

Новые открытия - больше новостей

Напомним, что недавно ученые открыли новый вид морского хищника, который жил более 80 миллионов лет назад, вырастал до 13 метров в длину и терроризировал древние моря. Новый вид получил название Tylosaurus rex, или сокращенно T. rex. Это был гигантский мозазавр - морская рептилия, обитавшая преимущественно на территории современного северного Техаса.

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