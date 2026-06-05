Их следует избегать любой ценой: механик назвал две худшие японские марки автомобилей

Механик посоветовал обратить внимание на другие японские автомобили.

Японские автомобили часто занимают первые позиции в рейтингах надежности. Однако есть и бренды, которых следует избегать.

Механик и автомобильный эксперт из JustAnswer Крис Пайл в комментарии для GoBankingRates назвал два японских автопроизводителя, чьи модели не стоит покупать. По его словам, эти автомобили могут огорчить высокой стоимостью ремонта.

Пайл отметил, что нужно знать, какие конкретно марки и функции создают проблемы. Он подчеркнул, что одним из главных "красных флагов" является бесступенчатая трансмиссия (CVT).

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"Я бы держался подальше от любого автомобиля, в котором используется трансмиссия CVT. Nissan чаще всего использует их в своих автомобилях. Они работают отлично, пока не перестают. Тогда вас шокирует непомерный счет за ремонт, который обычно означает замену трансмиссии, а не ее ремонт", - рассказал механик.

Пайл отметил, что бесступенчатая трансмиссия обещает более низкий расход топлива по сравнению с другими типами КПП и работают достаточно плавно. Однако они быстрее выходят из строя и часто не подлежат ремонту.

Каких японских автомобилей следует избегать

Механик заявил, что водителям стоит избегать автомобилей марки Infiniti. Это премиальный бренд Nissan, который предлагает более высокий уровень комфорта.

"Я бы держался подальше от большинства автомобилей Infiniti. Они известны проблемами с электрикой. По сути, это копии Nissan с гораздо большим количеством гаджетов", - подчеркнул Пайл.

Механик отметил, что стоимость автомобилей Infiniti может быть значительно выше конкурентов. Более того, затраты на ремонт моделей этого бренда также не порадуют владельцев.

Также Пайл не советует покупать автомобили Nissan с бесступенчатой трансмиссией. Он отметил, что многие современные автомобили этого бренда оснащаются такими трансмиссиями.

"Nissan чаще всего использует их в своих седанах, кроссоверах и внедорожниках. Они великолепны, пока не перестают такими быть. Тогда вас шокирует непомерный счет за ремонт, который обычно означает замену коробки передач, а не ее ремонт", - добавил эксперт.

Какие автомобили стоит купить

Механик посоветовал обратить внимание на другие японские автомобили. Он выделил модели Toyota Tundra, Toyota 4Runner, Honda Passport, Honda Ridgeline, Honda Odyssey и Mazda Miata. Пайл отметил, что эти автомобили продаются не так хорошо, как модели конкурентов, но это не означает, что они плохие.

"Я бы сказал, что большинство моделей Toyota и Honda в конечном итоге оказываются отличными автомобилями для владения, с хорошей стоимостью при перепродаже и меньшей потребностью в ремонте", - поделился эксперт.

Самые надежные компактные автомобили

Ранее автомобильные эксперты назвали 4 компактных автомобиля, которые стоит купить в 2026 году. По их словам, эти модели могут прослужить годы без серьезных поломок.

Эксперты высоко оценили Honda Civic, Toyota Corolla и Mazda3. Также они упомянули Hyundai Elantra.

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