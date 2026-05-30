Эксперты рассказали, какую сумму пенсионных выплат можно получать при определенном стаже.

Стаж напрямую влияет на право выхода на пенсию и размер будущих выплат, однако сам по себе не гарантирует высокую пенсию. Окончательная сумма зависит не только от количества лет работы, но и от размера официальной зарплаты и уплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, каким будет пенсионный возраст в 2027 году, а адвокат, партнер ЮК RELIANCE Ирина Цыбко и эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказали в комментарии УНИАН, какими будут выплаты для тех, у кого стаж 42 года, когда на пенсию можно выйти со стажем 45 лет и как вообще это понять в конкретном случае.

Что дает стаж 45 лет и 42 года – от чего зависят выплаты

По словам Цыбко, прежде всего нужно четко разделять два понятия:

Трудовой стаж – до 2004 года в него засчитывались только годы официального трудоустройства и периоды обучения в вузах и училищах.

Страховой стаж – только те годы, когда человек платил страховые взносы в ПФУ, в том числе с соцвыплат (например, с декретных).

"Все отчисления за период трудовой деятельности, сделанные в Пенсионный фонд, входят в страховой стаж, а если человек сможет доказать наличие трудового стажа, то есть количество лет, когда он работал официально, тогда эти показатели суммируются и человек получает общий стаж. Именно он необходим, чтобы выйти на пенсию в том или ином возрасте", – добавила адвокат.

Например, если есть стаж 42 года – когда на пенсию, посчитать несложно: по общим правилам, с таким стажем можно рассчитывать на выход на пенсию в 60 лет (если речь идет о мужчинах).

Трудовой стаж 45 лет – льготы и доплаты

Цыбко подробно объяснила, что дает 42 года трудового стажа и более. По ее словам, украинцы, у которых есть подтвержденный страховой стаж (от 35 лет для женщин и от 40 лет для мужчин), могут получить статус "Ветеран труда". Он, говорит адвокат, дает право на ряд льгот, в частности, лица могут:

Бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом, кроме метро.

Не платить за землю при определенных условиях.

Лечиться в санаториях и на курортах по льготной системе.

Получить преимущественное право на улучшение жилищных условий и сохранение рабочего места.

Впрочем, Цыбко подчеркнула, что в Украине большинство льгот люди получают не за стаж, а за принадлежность к определенной категории – например, это касается лиц с инвалидностью, УБД и других категорий.

Более того, в возрасте 42–45 лет мужчины и женщины могут получить надбавку к пенсии за каждый сверхнормативный год стажа – в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (25 гривень 95 копеек за год).

Выплаты за стаж 42 года – какая будет пенсия

По словам адвоката, невозможно рассчитать будущие выплаты для всех людей, поскольку даже если вы знаете, что проработали 42 года или что ваш стаж – 45 лет, какая будет пенсия, зависит также от размера зарплаты, с которой уплачивался ЕСВ.

Так, например, человек с 30-летним стажем, но высокой официальной зарплатой и, конечно, большими отчислениями в ПФУ, может иметь существенно более высокую пенсию, чем человек, у которого "набежало" 40 лет стажа, но была, например, минимальная заработная плата.

Впрочем, все же есть способ, как узнать размер пенсии в Украине: простую, но достаточно точную формулу для расчета предложил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

По его словам, каждый год стажа фактически добавляет 1% к пенсионному коэффициенту. То есть, если у человека, например, 35 лет стажа, это означает коэффициент в 35% от расчетной зарплаты.

Точно так же в нашем случае 42 года стажа дадут 42%, а 45 лет – 45%.

Далее, если человек выходит на пенсию в 2026 году, для расчета берут среднюю зарплату по Украине за три предыдущих года (примерно 17 482 грн) и умножают ее на так называемый индивидуальный коэффициент.

Последний рассчитывается исходя из той зарплаты, которую человек получал в течение как минимум 25 лет своей рабочей жизни, примерно следующим образом: если доход равен среднему по стране, коэффициент будет 1, если выше – больше 1, если ниже – меньше 1.

Таким образом, если человек всю жизнь получал среднюю зарплату (индивидуальный коэффициент = 1) и имеет 35 лет стажа (пенсионный коэффициент = 35), то его пенсия составит примерно 6 119 грн.

Аналогично, для 42 лет это 7 343 грн, а для 45 лет – 7 867 грн.

Впрочем, важно помнить, что каждый расчет пенсии имеет свои особенности и зависит от многих индивидуальных факторов. В некоторых случаях личный коэффициент заработной платы может быть ниже 0,4, а иногда – наоборот, значительно превышать показатель 1.

справка Ирина Цыбко Адвокат Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

справка Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам, журналист, политолог. Независимый консультант, специализирующийся на вопросах пенсионного обеспечения. По образованию политолог. В 2005–2012 годах работал в органах Пенсионного фонда Украины. С 2013 года является обозревателем издания «На пенсии».

