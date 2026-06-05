Абсолютный приоритет: в ЕС назвали страну, которая может вступить в блок в 2028 году

Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс расширения Евросоюза основан на заслугах и конкретных результатах каждой страны.

Черногория может стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2028 году. Такое заявление сделали президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Черногории Яков Милатович, пишет RTCG.

"Я уверен, что эта цель (вступление Черногории в ЕС в 2028 году - УНИАН) реальна и достижима. Три года назад я был избран президентом и тогда же четко заявил, что целью является членство в 2028 году", - сказал Милатович.

Кошта заявил, что для Евросоюза присоединение Западных Балкан остается абсолютным приоритетом. Он отметил, что в мае ЕС впервые с 2013 года приступил к разработке Договора о присоединении Черногории к блоку.

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Фон дер Ляйен добавила, что процесс расширения Евросоюза основан на заслугах и конкретных результатах каждой страны. Она подчеркнула, что Черногория активно проводит необходимые реформы.

"Впечатляющие реформы осуществлены, и мы можем только вас поощрить, чтобы удалось закрыть все разделы и кластеры до конца этого года, то есть составить соглашение о доступе и начать процесс ратификации... План роста ЕС очень важен: мы открываем часть общего рынка для компаний из региона, и они получают возможность расширять свой бизнес, а вместе с этим – привлекать инвестиции", - заявила президент Европейской комиссии.

Вступление Украины в ЕС - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом месяце ожидает открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Он подчеркнул, что наблюдается прогресс в переговорах с Евросоюзом о членстве нашей страны в блоке.

Президент добавил, что фактически ежедневно украинская команда находится в контакте со стороной ЕС. Отдельно он сообщил, что активно ведется работа для того, чтобы в июне Украина получила средства из европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро.

Кроме того, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос говорила о том, что кластеры в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз могут быть открыты уже к концу июля. Она добавила, что будет призывать все страны-члены ЕС официально открыть кластеры для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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