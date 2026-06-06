'Если Трамп хочет достичь соглашения': в CNN назвали новое требование Ирана к США

Резаи заявил, что переговоры зашли в тупик, и президент США Дональд должен вывести их из этой ситуации.

Потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли администрация Трампа разблокировать замороженные иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов, заявил в пятницу CNN высокопоставленный иранский чиновник.

Он предупредил, что США "попадут в темный коридор", если возобновят боевые действия.

"Переговоры зашли в тупик, и президент США Дональд должен вывести их из этого тупика. Мяч на стороне Трампа", – заявил военный советник верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране.

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Как сообщается, Иран требует разморозить 12 млрд долларов замороженных средств сразу после подписания временного соглашения с США, а еще 12 млрд долларов – на более позднем этапе.

Издание сообщило, что американские чиновники обеспокоены тем, что размораживание средств на этом этапе может лишить их ключевого рычага влияния на режим.

Трамп выдвинул требование, чтобы любое соглашение было значительно жестче ядерного соглашения, заключенного в 2015 году, и чтобы избежать всего, что можно было бы расценить как передачу "поддонов с наличными" – выражение, которое он использовал для критики решения тогдашнего президента Барака Обамы предоставить Тегерану финансовую компенсацию.

В редком интервью CNN Резаи пролил свет на взгляды иранских стратегов относительно послевоенного будущего страны, судьбы Ормузского пролива и возможных действий Ирана в случае очередного нападения.

В статье отмечается, что его замечания имеют вес, поскольку он остается тесно связанным с иранскими силовыми структурами и считается близким к нынешнему верховному лидеру, которого не видели на публике с тех пор, как он получил ранение во время израильского нападения, в результате которого погиб его отец в первый день войны.

В частности, Резаи отметил, что возможное размораживание средств администрацией Трампа станет "новым горизонтом для будущего" Ирана и Америки:

"Если он (Трамп) хочет достичь соглашения с Ираном, эти 24 миллиарда долларов являются испытанием доверия, которое Иран хочет иметь к Трампу – это испытание, которое Америка должна пройти, и путь будет открыт. Это наши собственные деньги, а не деньги Америки", – сказал он.

В то же время он предупредил, что Иран "расширит зону боевых действий" за пределы Персидского залива, если США возобновят конфликт, что потенциально может привести к распространению военных операций от Ормузского пролива до Индийского океана, пролива Баб-эль-Мандеб, Красного моря и Средиземного моря.

"Мы придадим войне иное измерение, атакуя те другие американские базы, которые мы атаковали до сих пор", – предупредил Резаи.

При этом, по его словам, "вероятность войны низкая".

Издание отметило, что Резаи не ответил на вопрос о состоянии здоровья Хаменеи и его роли в процессе принятия решений в стране, но отверг перспективу его встречи с Трампом:

"Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, и господин Трамп завел переговоры в тупик. Этого не произойдет".

В статье говорится, что на этой неделе Трамп заявил, что он и Хаменеи "похоже, хорошо ладят" и что для него будет "честью" встретиться с ним.

Резаи отметил, что Иран и Оман обладают суверенитетом над ключевым водным путем – Ормузским проливом, через который до войны проходила пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа, и поэтому будут совместно им управлять.

Он воздержался от того, чтобы называть требование об уплате за проход судов через пролив "пошлиной", отметив, что Иран будет взимать плату за обслуживание, поскольку не должен нести расходы на управление проливом.

По данным издания, как представитель старой гвардии КСИР, Резаи воевал в ирано-иракской войне, а впоследствии возглавлял эти вооруженные силы с 1981 по 1997 год, способствуя превращению их в одну из самых мощных институций Исламской Республики.

"Будучи сторонником жесткого курса и глубоко укоренившись в системе безопасности Ирана, он впоследствии присоединился к Совету по вопросам целесообразности, который консультирует верховного лидера, и занимал пост вице-президента во времена бывшего президента Эбрахима Раиси", – указывается в публикации.

Стоит отметить, что Резаи также четыре раза баллотировался на пост президента, но ни разу не победил.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. В CNN отметили, что это стало "существенным выговором" для Трампа и его подходов к решению конфликта. Отмечается, что демократы как в Палате, так и в Сенате уже несколько раз инициировали голосование по ограничению полномочий Трампа. И в последние недели эти действия получают все больше поддержки среди членов Республиканской партии. Совместная резолюция, принятая Палатой представителей, должна также быть одобрена и Сенатом, а для ее реализации не требуется подпись президента США.

Также мы писали, что американские и иранские силы обменялись ударами после того, как мирные переговоры зашли в тупик, а напряженность на Ближнем Востоке возросла. В частности, американские военные сбили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в Ормузском проливе. Это был ответ на попытки атак со стороны Ирана по всему Ближнему Востоку. До этого в заявлении CENTCOM сообщил, что американские силы "вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался плыть в сторону иранского порта" в Персидском заливе.

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