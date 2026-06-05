Многомиллионные штрафы: НБУ наказал банки и финкомпании за нарушения

Две компании были оштрафованы на 135,15 млн грн каждая.

Национальный банк Украины в мае 2026 года применил санкции к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.

Наибольшие штрафы получили финансовые компании "Контрактовый дом" и "Свифт Гарант" – по 135,15 млн грн каждая (им принадлежат сети терминалов EasyPay и City24). Регулятор установил, что компании ненадлежащим образом организовали систему финансового мониторинга: недостаточно проверяли клиентов, в частности политически значимых лиц (PEP), неправильно оценивали риски, не обеспечили надлежащий контроль за подозрительными операциями и не предоставляли НБУ всю необходимую информацию.

Страховая компания "ВУСО" получила штраф в размере 40,7 млн грн. Причиной стали недостатки в финансовом мониторинге клиентов, в частности ненадлежащая проверка клиентов и политически значимых лиц, ошибки в оценке рисков, а также неполное предоставление информации регулятору.

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Банк "Авангард" оштрафовали на 2 млн грн за ненадлежащее выявление подозрительных финансовых операций, слабый анализ транзакций клиентов и нарушение риск-ориентированного подхода. Кроме того, банк получил письменные предупреждения за недостатки внутренних процедур финансового мониторинга и ошибки в отчетности по валютным операциям.

Финансовая компания "1 Безопасное агентство необходимых кредитов" должна уплатить 6,13 млн грн. НБУ выявил нарушения в организации финансового мониторинга, проверке клиентов и работе с политически значимыми лицами, а также ненадлежащее выполнение запросов регулятора.

Финансовую компанию "А Финанс" оштрафовали на 800 тыс. грн за нарушение правил валютно-обменных операций. В частности, клиентам не всегда выдавали расчетные документы при обмене валюты, а один из пунктов обмена не был должным образом оборудован системой видеонаблюдения.

Штраф в размере 799 тыс. грн получила финансовая компания "МБК". Среди нарушений – ненадлежащая проверка клиентов, проблемы с системой финансового мониторинга, ошибки в отчетности и неполное предоставление информации Нацбанку.

Меньшие штрафы НБУ наложил на учреждения, допустившие нарушения при валютно-обменных операциях. "Ломбард №1" оштрафовали на 200 тыс. грн за невыдачу кассовых документов при отдельных операциях и недостатки систем видеонаблюдения. "Альянс Капитал Групп" получила штраф в размере 100 тыс. грн за аналогичные нарушения при обмене валюты. Еще одна компания – "Альфа-Инвест Групп" – отделалась письменным предупреждением за невыдачу клиенту расчетного документа во время валютно-обменной операции.

Штрафы для финансовых учреждений в Украине – последние новости

В мае Национальный банк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке.

В октябре 2025 года регулятор оштрафовал семь банков и четыре небанковских финучреждения в Украине за нарушение финансового мониторинга. Среди них – "Банк Альянс", "МТБ Банк", "Универсал Банк" и "Укрсиббанк".

В сентябре 2025 года НБУ наказал три банка и 10 небанковских финучреждений в Украине, наложив на них многомиллионные штрафы.

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