Какие iPhone получат iOS 27: сразу четыре популярных модели останутся без обновления

До официальной презентации iOS 27 на конференции WWDC 2026 остаются считанные дни, и в интернете уже появилась информация о том, какие смартфоны Apple могут рассчитывать на новую операционную систему.
По данным известного инсайдера Instant Digital, обновление будет доступно для всех моделей начиная с линейки iPhone 12. Таким образом, в этом году поддержки iOS 27 лишатся следующие устройства:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения).
iPhone 11 Pro, выпущенный в 2019 году, примечателен тем, что стал первым смартфоном Apple с приставкой Pro. Он стал важной вехой в истории бренда, объединив в компактном 5,8-дюймовом корпусе революционную на тот момент тройную камеру, высокую автономность и премиальные материалы.
iPhone SE 2 вышел в 2020 году и по-прежнему пользуется высоким спросом у фанатов компактных смартфонов. В свежем рейтинге Antutu он занял третье место на основе отзывов пользователей.
А так выглядит полный список будущих обладателей iOS 27:
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
При этом даже среди поддерживаемых iPhone некоторые функции окажутся доступны не всем. Обновленная версия Siri на базе Apple Intelligence будет работать только на iPhone 15 Pro и более новых моделях из-за аппаратных ограничений старых устройств.
Apple официально представит iOS 27 на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Тогда компания раскроет окончательный список поддерживаемых устройств и основные нововведения системы.
Ранее источники сообщали, что с выходом iOS 27 Apple полностью перезапустит Siri. Компания хочет превратить ее в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других "яблочных" устройствах.