Какие iPhone получат iOS 27: сразу четыре популярных модели останутся без обновления

В этом году апдейт не придет на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также iPhone SE 2.

До официальной презентации iOS 27 на конференции WWDC 2026 остаются считанные дни, и в интернете уже появилась информация о том, какие смартфоны Apple могут рассчитывать на новую операционную систему.

По данным известного инсайдера Instant Digital, обновление будет доступно для всех моделей начиная с линейки iPhone 12. Таким образом, в этом году поддержки iOS 27 лишатся следующие устройства:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-го поколения).

iPhone 11 Pro, выпущенный в 2019 году, примечателен тем, что стал первым смартфоном Apple с приставкой Pro. Он стал важной вехой в истории бренда, объединив в компактном 5,8-дюймовом корпусе революционную на тот момент тройную камеру, высокую автономность и премиальные материалы.

Видео дня

iPhone SE 2 вышел в 2020 году и по-прежнему пользуется высоким спросом у фанатов компактных смартфонов. В свежем рейтинге Antutu он занял третье место на основе отзывов пользователей.

А так выглядит полный список будущих обладателей iOS 27:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

При этом даже среди поддерживаемых iPhone некоторые функции окажутся доступны не всем. Обновленная версия Siri на базе Apple Intelligence будет работать только на iPhone 15 Pro и более новых моделях из-за аппаратных ограничений старых устройств.

Apple официально представит iOS 27 на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Тогда компания раскроет окончательный список поддерживаемых устройств и основные нововведения системы.

Ранее источники сообщали, что с выходом iOS 27 Apple полностью перезапустит Siri. Компания хочет превратить ее в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других "яблочных" устройствах.

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