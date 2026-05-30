По информации погодного сайта, нынешнее лето удивит многих украинцев необычной погодой.

Все украинцы помнят, каким жарким было лето в прошлые годы. Кто-то надеется на возвращение жары, а кому-то хочется более прохладной погоды. Вторая категория останется довольной, ведь есть большая вероятность, что в этом году духота обойдет стороной нашу страну.

Синоптики ожидают, что погода в Украине летом 2026 года будет довольно комфортной, хоть и не без сюрпризов. Важно помнить, что данный прогноз является очень приблизительным, поскольку точно предсказать погодные явления на такой длительный срок невозможно.

Каким будет лето 2026 в Украине

Детальный прогноз погоды на лето подготовил погодный сайт Wisemeteo. Мы публикуем данные, актуальные для города Киев. В других регионах Украины картина может отличаться, хотя общие тенденции, вероятно, останутся похожими.

Если кратко описать, каким будет лето 2026, то стоит ожидать прохладной и пасмурной погоды. Эксперты предполагают, что средняя температура сезона будет на 5° ниже, чем была в 2025 году. Небо в основном будет покрыто тучами, а количество дождей будет аномально высоким.

Синоптики прогнозируют, что экстремальной жары украинцам можно не бояться, ведь температура за сезон в Киеве ни разу не поднимется до +30° и выше. По предварительным данным, в самые теплые сутки 27 июля разогреет всего до +27°. Если говорить об облачности, то лето 2026 нечасто будет радовать нас ясными днями.

Также прогноз погоды на лето 2026 обращает внимание на необычное для данного времени года явление - большую разницу температур между днем и ночью. На протяжении всего сезона ночной воздух будет довольно прохладным, периодически охлаждаясь даже до +8...+10°.

Погода в июне

Первый месяц сезона в Киеве будет заметно холоднее, чем в последние 10 лет в среднем. До середины июня температура не сможет определиться между прохладой и теплом. Лишь в последние две недели прогноз погоды на лето предвещает стабильную теплую температуру, но при этом с частыми дождями.

Погода в июле

В июле погода летом продолжит дождливую тенденцию - лить будет до 14 числа. Затем киевлян ожидает небольшая передышка без осадков, но с 21 июля дожди возобновятся. Дневная температура станет немного теплее, однако солнца мы увидим совсем немного.

Погода в августе

На конец сезона прогноз погоды в Киеве прогнозирует снижение температуры. Продолжится тенденция с пасмурным небом, хотя дождей выпадет меньше, чем в июне и июле. Гроз не ожидается, но синоптики предупреждают о сильных ветрах. Завершится лето 2026 года умеренно теплыми днями и прохладными ночами.

