Тайный посол: почему Буданов внезапно прибыл в Польшу, - СМИ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов совершает незапланированный визит в Польшу, чтобы провести ряд встреч с представителями польских властей. Как пишет польское издание Onet, важным пунктом повестки дня является обсуждение ситуации на линии фронта с главой Министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем.

Также Буданов будет обсуждать с польскими чиновниками вопрос о присвоении одной из частей ВСУ названия в честь УПА. В Польше этот шаг вызвал острую реакцию. Поэтому именно главе ОП поручено возглавить переговорный процесс с Варшавой и найти пути для снижения градуса спора между двумя странами.

По информации репортера RMF FM Михала Радковского, Буданов уже встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Польши Марцином Босацким.

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Ожидается, что в ближайшее время глава ОП также встретится с главой бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцином Пшидачем. Источники, близкие к польской президентской администрации, называют эту встречу одним из ключевых этапов консультаций.

Главный раунд переговоров запланирован на завтра. В Варшаве Кирилл Буданов проведет встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Информацию о переговорах подтвердил пресс-секретарь польского оборонного ведомства Януш Сеймей.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в свое время наградил генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из высших наград Республики Польша для иностранцев – Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

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