Россиян не будем пускать в Украину и после войны, - Сибига

В настоящее время россияне должны получать специальные разрешения, визы и проходить проверку, прежде чем им будет разрешен въезд в Украину.

К гражданам России и после окончания войны будут применяться ограничительные процедуры на въезд в Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Юраем Бланаром.

В частности, у главы МИД Украины спросили, разрабатываются ли сейчас меры предосторожности, чтобы после войны в Украину не ехали массово мигранты из России.

"Для нас Россия – это вражеская страна, это страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. Поэтому такой угрозы пока я не вижу", – подчеркнул Сибига.

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При этом, как уточнил министр, безусловно, к гражданам России "будут применены особые ограничительные процедуры, и сейчас они применяются в отношении посещения Украины".

Визовый режим с РФ

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2022 года российские граждане не могут въехать в Украину без визы. Тогда, комментируя соответствующее решение, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной.

Визовый режим с РФ ввели с целью противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

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