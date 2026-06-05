В ВСУ произошла незаметная 'революция' в разведке, которая меняет ход войны, – WSJ

То, что раньше было доступно только Генштабу и штабам корпусов и бригад, теперь доступно практически каждому подразделению на передовой.

Украинские подразделения на передовой все активнее используют коммерческие спутниковые снимки для планирования и корректировки ударов по российским целям. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Издание рассказывает, как одно из небольших подразделений Вооруженных сил Украины, действующее примерно в 10 километрах от линии фронта, заметило признаки активности противника в здании, скрытом густой растительностью. Разведывательный дрон не мог дать полной картины из-за густых крон деревьев, но украинские военные получили доступ к подробным спутниковым данным, которые они получали почти в режиме реального времени.

В материале отмечается, что именно спутниковые снимки позволили идентифицировать вокруг объекта бронетехнику, вероятно связанную с российским командованием. После нескольких дней наблюдения подразделение пришло к выводу, что речь идет о месте координации операций. Впоследствии украинские военные нанесли удар по зданию и технике с помощью дронов.

Видео дня

Как пишет The Wall Street Journal, в течение последних шести месяцев украинская армия начала активно использовать спутниковые изображения компании Vantor из Колорадо (США), чтобы повысить скорость и точность атак беспилотников. По словам участников миссий и экспертов, время от разведки до удара сократилось существенно, иногда даже на 90%, поскольку военные получают информацию почти сразу после ее съемки. Это позволяет значительно быстрее принимать решения относительно целей, которые ранее требовали длительного анализа.

Изображения Vantor поступают напрямую со спутника на планшет, телефон или ноутбук солдата всего за 15 минут, минуя центральный штаб разведки в Киеве, который, как правило, замедлял поток разведывательных данных на передовую на часы или дни.

По словам одного бывшего украинского солдата, в прошлом спутниковые разведданные, поступавшие из Киева, иногда были настолько устаревшими, что на передовой от них уже не было пользы. Однако теперь новый подход фактически стирает временной разрыв между получением разведданных и их использованием.

"Сокращение цикла от датчика до стрелка является определяющей тенденцией этой войны на тактическом уровне", – сказал Франц-Стефан Гади, военный аналитик и основатель консалтинговой фирмы Gady Consulting.

В то же время эксперты отмечают, что главным вызовом остается зависимость от погодных условий и невозможность спутников отслеживать движущиеся цели непрерывно.

Кроме того, исключение из цепочки штабных аналитиков, которые обрабатывали спутниковые снимки, повышает риск неправильной идентификации целей и ошибочных атак.

"Существуют процессы, которые замедляют работу, но есть процессы, которые действуют не просто так", – сказал Нанд Мулчандани, бывший главный технический директор Центрального разведывательного управления и управления искусственного интеллекта Министерства обороны США.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в мае украинская противовоздушная оборона работала в условиях рекордной интенсивности атак, когда противник применил более 8 тысяч средств воздушного нападения. Несмотря на это, эффективность перехвата возросла: общий уровень уничтожения целей достиг примерно 90,75%, в частности, сбито более 7,5 тысяч дронов и ракет различных типов.

Также мы рассказывали, что новая дронная стратегия Украины привела к тому, что практически весь оккупированный юг оказался в воздушной блокаде. В частности, появляется все больше сообщений о том, что российская логистика на оккупированных территориях задушена.

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