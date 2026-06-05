Эти автомобили разметают: названы 10 самых популярных автобрендов в мире

Самый популярный автомобильный бренд в мире ценят за надежность и долговечность.

По итогам продаж с начала 2026 года по апрель включительно Toyota оставалась самым популярным автомобильным брендом в мире. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Несмотря на снижение продаж на 3,4% в годовом исчислении, японский автогигант сохранил свое лидерство на рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от общемировых продаж новых автомобилей.

На втором месте расположился Volkswagen, продажи которого сократились на 10,3% в годовом исчислении. Доля бренда на мировом рынке составляет 5,2%. Третье место занял Hyundai. Продажи южнокорейского бренда снизились на 0,3% в годовом исчислении.

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Привлекает внимание очередной стремительный рост продаж BYD – более чем на 30%. Популярность электрокаров китайской марки стремительно растет во всем мире – прежде всего благодаря привлекательному соотношению цены и качества, а также инновационным технологиям, обеспечивающим большой запас хода.

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире:

Toyota (-3,4%) Volkswagen (-10,3%) Hyundai (-0,3%) Ford (-9,3%) Honda (-8,9%) Kia (+1,1%) Nissan (-3,5%) Chevrolet (-4,1%) BYD (+30,3%) Maruti Suzuki (+10,5%)

Мировой авторынок – главные новости

Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным новым автомобилем в мире по итогам января–апреля 2026 года стала Toyota Corolla, которая заняла 1,2% мирового рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи модели выросли на 2,2%.

Лидерство модели вряд ли стало неожиданностью. С момента дебюта в 1966 году Corolla заслужила репутацию надежного, доступного и экономичного автомобиля. Кроме того, она стабильно пользуется спросом на вторичном рынке, что обеспечивает ей высокую ликвидность.

Конкуренцию Toyota Corolla на рынке составляют доступные модели Renault. По итогам первого квартала года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Модель пользуется спросом среди европейских водителей благодаря стильному дизайну, экономичности и современному оснащению.

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