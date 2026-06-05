Взрыв морского дрона в порту Румынии: в ВМС Украины сделали заявление

Румынская сторона была проинформирована о потере управления над дроном в Черном море.

В Военно-морских силах (ВМС) ВСУ подтвердили, что дрон, обнаруженный возле порта румынской Констанцы, принадлежал Украине. Перед этим управление над беспилотником было утрачено.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook. "Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС ВС Украины под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", – говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что ВМС ВСУ предоставили необходимую информацию военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения.

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Украинский морской дрон в порту Констанцы

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, стало известно, что в районе румынского порта Констанца произошел взрыв. Сначала предполагалось, что это был морской дрон, который самодетонировался.

Позже румынское Минобороны подтвердило, что это был именно морской дрон и принадлежал он Украине.

В результате взрыва никто не пострадал. На тот момент территория уже была оцеплена и находилась под контролем сотрудников Румынской службы информации, Береговой охраны и Минобороны. Специалисты проводили работы по его обезвреживанию. Румынская сторона начала расследование инцидента.

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