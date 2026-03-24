Россия целенаправленно атакует поезда: 'Укрзализныця' меняет правила для пассажиров

Во время таких обстрелов пассажиров могут выводить из вагонов.

"Укрзализныця" меняет протоколы безопасности на фоне новой тактики российских войск, которые целенаправленно атакуют пассажирские поезда. Поезда могут останавливать, а пассажиров – эвакуировать, чтобы сохранить жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. По его словам, с 2022 года россияне наносили удары преимущественно по стационарным объектам инфраструктуры.

При этом с конца 2025 года враг начал целенаправленно атаковать не только инфраструктуру, но и непосредственно пассажирские поезда, в частности во время движения. Из-за этого компания вынуждена адаптироваться к новым вызовам.

"Враг способен управлять в режиме реального времени своими средствами поражения, в частности "Шахедами". Это приводит к тому, что на определенных участках появляется возможность охотиться непосредственно на подвижной состав", – сказал Перцовский.

Таким образом, в случае реальной угрозы поезда теперь могут останавливать заранее, а пассажиров эвакуировать в безопасные места или укрытия.

"Мы изменили протоколы, чтобы на тех участках и территориях, где существует угроза ударов, обеспечивать безопасность людей и останавливать поезда заранее. А когда расстояние до объекта угрозы становится критическим, мы проводим эвакуацию пассажиров. Наша ключевая задача – уберечь людей", – отметил глава правления УЗ.

Он добавил, что уже были десятки случаев, когда поезда останавливались из-за новой политики, а людей эвакуировали во время угрозы. В отдельных ситуациях это позволило избежать жертв, даже когда враг попадал в локомотивы.

Решения об эвакуации принимаются на основе постоянного мониторинга ситуации в воздухе и в координации с военными.

По словам главы УЗ, была разработана четкая инструкция. Если на соответствующей станции укрытия нет, проводники в специальных опознавательных жилетах будут держать в поле зрения всех своих пассажиров на улице.

В то же время пассажиров призывают быть готовыми к возможным остановкам и выполнять указания бригад поездов, ведь это напрямую влияет на безопасность во время атак.

Российские удары по "Укрзализныце"

Как писал УНИАН, россияне все чаще атакуют гражданские пассажирские поезда. 2 марта Россия нанесла удар дроном по поезду "Укрзализныци" во время движения в Днепропетровской области. Один человек погиб, а еще несколько получили ранения. Локомотивная бригада экстренно остановила поезд и устранила задымление.

В ночь на 22 марта Россия атаковала беспилотниками железную дорогу. Во время эвакуации проводница получила смертельные травмы от поезда, также пострадал один из пассажиров.

