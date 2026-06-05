На эти профессии снизился спрос: кого работодатели ищут гораздо реже.

Наибольшее снижение наблюдается в сфере вакансий домработниц, таксистов, а также вакансий, подходящих для студентов или начинающих свою карьеру.

В апреле 2026 года рынок труда демонстрировал заметное сокращение спроса среди работодателей в ряде профессий, особенно в сервисном сегменте, по сравнению с апрелем 2022 года.

По результатам исследования "OLX Работа", которое находится в распоряжении УНИАН, наибольшее падение наблюдается на вакансии домработниц, таксистов и вакансии, подходящие для студентов или начала карьеры.

Отмечается, что наибольшее снижение количества вакансий зафиксировано на позиции домработниц – на 68%. Если в апреле 2022 года работодатели искали таких работников в 287 вакансиях, то в апреле 2026 года – только в 93 вакансиях.

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Также существенно снизился спрос на:

таксистов – снижение на 67% (с 646 вакансий в апреле 2022 года до 213 в апреле этого года);

вакансии, подходящие для начала карьеры и студентов – 65% (с 2 863 до 993 вакансий);

торговых представителей – 65% (с 1 050 до 369 вакансий);

другие вакансии в сфере "клининга и домашнего персонала" – 60% (с 445 до 176);

репетиторов – 57% (с 67 до 29).

Среди профессий, где спрос сократился на 20–50%, наибольшее снижение зафиксировано на вакансии для сварщиков – 46%, со 175 до 94 вакансий. Также снизился спрос на косметологов – 43%, количество вакансий сократилось с 35 до 20.

Кроме того, стало меньше вакансий и для менеджеров по закупкам – на 38% (с 21 до 13 вакансий), а также для менеджеров в сфере "гостинично-ресторанного бизнеса и туризма" – на 33% (с 21 до 14 вакансий).

В список вошли и вакансии офис-менеджеров. Количество вакансий для них сократилось на 28%, с 111 до 80 вакансий.

Среди профессий, где сокращение количества вакансий составило до 20%, зафиксированы умеренные изменения на рынке труда:

кондитеры – 16%;

дизайнеры в сфере "рекламы и дизайна" и технологи в сфере "производства и рабочих специальностей" – 12%;

операторы ПК – 11%;

менеджеры интернет-магазинов – 11%;

агрономы – 10%.

Работа в Украине – последние новости

По данным Госстата, среднемесячная заработная плата в первом квартале составила около 28,8 тыс. грн. При этом у мужчин средняя зарплата на 9 тыс. грн выше, чем у женщин.

По результатам исследования "OLX Работа", самая высокая медианная зарплата сейчас во Львове и составляет 32,7 тыс. грн, что на 19% больше, чем в апреле прошлого года. На 18% наблюдался рост в Киеве и Ужгороде: до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно.

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