'Это я их довел': Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину

Президент США считает, что теперь Киев и Москва могут договориться и без него.

Лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу без присутствия посредника. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, комментируя открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Путину.

Так, журналисты спросили у него, должны ли Зеленский и Путин встретиться лично, прежде чем США вернутся к роли модератора переговоров.

"Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я их довел до этой позиции. И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны... [заключить мир]", – заявил Трамп, в очередной раз напомнив, что если бы он был президентом США, российско-украинской войны якобы никогда бы не произошло.

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Открытое письмо Зеленского

Как писал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем украинский лидер предложил провести личную встречу в нейтральной стране (например, в Швейцарии или Турции) для обсуждения прекращения войны. Зеленский подчеркнул готовность Украины к полному прекращению огня на период переговоров, обмену пленными по формуле "всех на всех" и прямому диалогу без ожидания дополнительных международных факторов.

Сначала пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о письме, но традиционно предложил Зеленскому приехать в Москву для встречи, что Зеленский заранее назвал неприемлемым вариантом. Позже уже сам Путин заявил, что не видит смысла во встрече с украинским президентом. По его словам, для Украины смысл только в остановке российского наступления, а России нужны "договоренности". Он также назвал письмо "содержащим элементы хамства" и непродуктивным для подготовки переговоров.

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