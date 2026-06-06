'Не только для Путина': в Reuters объяснили, кому ещё Зеленский опубликовал письмо

Президент Украины опубликовал открытое письмо в четверг вечером, когда Путин проводил брифинг для редакторов зарубежных СМИ на ведущем деловом мероприятии России.

Открытое письмо президента Владимира Зеленского с предложением провести личные мирные переговоры для прекращения войны в Украине было адресовано президенту России Владимиру Путину, но также должно было прозвучать в коридорах инвестиционного форума в Санкт-Петербурге, который проходит на этой неделе, и за его пределами, пишет Reuters.

Издание напомнило, что президент Украины опубликовал открытое письмо в четверг вечером, когда Путин проводил брифинг для редакторов зарубежных СМИ на ведущем деловом мероприятии России.

Отмечается, что накануне украинские беспилотники нанесли удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге, в результате чего в небе вблизи места проведения мероприятия поднялись облака дыма.

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По словам одного из украинских чиновников, ознакомленного с письмом, Украина считает, что часть российской элиты – "чиновники, бизнесмены и партнеры России" – стремится к прекращению конфликта, который привел к стагнации российской экономики, объем которой составляет 3 триллиона долларов.

"Эта пышная встреча продемонстрировала противоречивые взгляды внутри России на конфликт, продолжающийся уже четыре года", – говорится в статье.

Как отмечает издание, хотя некоторые участники заявили, что Россия должна продолжать борьбу и готовиться к длительной конфронтации с Западом, другие подчеркивали экономические преимущества прекращения войны, которое с каждой неделей становится все ближе.

Отмечается, что Зеленский уже несколько месяцев подряд повторяет свой призыв к прекращению огня и предлагает встретиться с Путиным, однако Путин отвергает эти предложения, как это произошло и в пятницу.

Украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что Зеленский серьезно настроен на возобновление переговоров.

Доцент Киевской школы экономики Дмитрий Яровой, специализирующийся на политической психологии, отметил, что удар беспилотника и "перформативное" письмо были согласованной попыткой сформировать нарратив конференции.

По мнению Ярового, письмо имело целью сообщить российскому обществу и западным правительствам – в частности президенту США Дональду Трампу – что недавние территориальные завоевания и болезненные удары по России с большого расстояния поставили Киев в гораздо более сильную позицию в любых переговорах.

"Трамп всегда говорит: "У Украины нет никаких козырей". Что ж, Украина сейчас демонстрирует, что находится в более сильной позиции", – отметил бывший посол США в НАТО и представитель Украины во время первого срока президентства Трампа Курт Волкер.

В статье констатируется, что месяцы мирных переговоров при поддержке США привели к тупику, поскольку обе стороны остаются на своих позициях.

Путин заявил редакторам зарубежных изданий, что во время переговоров с Трампом в Анкоридже, штат Аляска, в августе прошлого года уже были очерчены условия, необходимые для прекращения конфликта.

Издание предполагает, что глава Кремля имел в виду, очевидно, свое требование о том, чтобы Украина отдала остальную часть Донбасса, своего восточного промышленного сердца и военного оплота.

Однако, как указывается в публикации, Зеленский сейчас, как никогда ранее, не склонен уступать давлению США по поводу уступки территории. В своем письме он отметил, что приветствует участие США, но что украинские вопросы "не будут решаться в Анкоридже", а будут решаться Украиной и Россией, которая больше не может рассчитывать на то, что получит весь Донбасс.

Зеленский опубликовал письмо Путину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства". Путин добавил, что целью этого письма является создание условий, чтобы их встреча была невозможна. При этом глава Кремля заявил, что не собирается встречаться с президентом Украины. Он призвал армию РФ продолжать работать. Кроме того, президент РФ в очередной раз заявил о необходимости проведения выборов в Украине, отвечая на слова Зеленского о сроке пребывания российского диктатора у власти.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ответ Путина на его письмо, констатировал, что Россия снова выбирает войну. Зеленский назвал это слабым ответом и высказал мнение, что многих в мире он разочаровал. По его мнению, война нравится только Путину и тем, кто тянет из него деньги. Президент Украины призвал прилагать усилия, чтобы денег в России стало меньше, а давления на нее было больше.

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