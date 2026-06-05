Зеленский дал оценку ответу Путина на открытое письмо

Российский диктатор разочаровал многих в мире, констатировал Зеленский.

Российская сторона снова выбирает войну. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выступление российского диктатора Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, во время которого он ответил на открытое письмо.

"Все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги, – они все сегодня были очень улыбчивы", – подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, нужно сделать так, чтобы денег в России стало меньше, а давления на нее было больше.

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Открытое письмо Зеленского Путину

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня написал первое за время полномасштабной войны открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвал его завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

Украинский президент в нем отметил, что эта война является личным выбором Путина, "без реальной причины". В письме Зеленский предложил Путину встретиться. При этом он отметил, что это не может быть в Москве или в Киеве. По его словам, такая встреча могла бы состояться в Швейцарии, Турции, странах арабского мира. Президент Украины предложил определить четкую дату встречи.

Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что утром бегло просмотрел содержание письма. Из его реакции понятно, что диктатора очень задели слова Зеленского о возрасте Путина. Российский президент заметил, что некоторые политические деятели старше его, а еще – что главное не возраст, а дееспособность и работоспособность.

По словам российского диктатора, 21 мая в Киеве состоялась встреча Зеленского с российским бизнесменом, и президент Украины якобы сказал ему, что хочет личной встречи с главой РФ. В то же время, подчеркнул Путин, Украина наносит удары.

Также Путин заявил, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства". Мол, целью этого обращения является создание условий, чтобы встреча президентов стала невозможной. Сам же российский диктатор сказал, что не собирается встречаться с Зеленским.

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