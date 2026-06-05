Как отрастить роскошные длинные волосы: главный секрет, о котором мало кто знает

Эксперт раскрыла, что действительно важно для сохранения здоровья волос.

Сертифицированный трихолог из Нью-Йорка Шаб Каспара рассказала, как отрастить длинные волосы, при этом эксперт назвала одну из самых частых причин, по которой волосы могут не расти на самом деле, пишет журнал Real Simple.

"Если ваши волосы, несмотря на все ваши усилия, никогда не отрастают дальше определенной длины, возможно, причина кроется не только в простом невезении", - говорится в статье.

Как отмечается в публикации, если волосы застряли на одной и той же короткой длине, для этого есть специальный термин - "хроническая длина волос".

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По словам трихолога Шаба Каспары, то, что часто называют "хронической длиной волос", обычно сводится к двум основным факторам: питанию и воспалению. Как она объяснила: хотя сами волосы технически все еще растут, со временем пряди становятся все слабее. Без достаточного потребления белка – особенно полноценных источников аминокислот, таких как красное мясо – и при повышенном воспалении, вызванном хроническим стрессом, высоким уровнем кортизола, воспалительной диетой или основными проблемами со здоровьем, волосы могут стать тоньше, более хрупкими и более склонными к расщеплению и ломкости, прежде чем достигнут большей длины.

Другими словами, проблема часто заключается не в том, что волосы совсем перестали расти, а в том, что они не могут сохранить длину.

Как отрастить длинные волосы

Как пишет журнал, поддержание здорового роста волос - это не просто покупка нового шампуня или частая запись на стрижку. По словам Каспары, решение проблемы хронической длины волос требует более целостного подхода, направленного на укрепление волос изнутри.

Сокращение использования термоукладки, отказ от отбеливателей и агрессивных химических процедур, а также приоритетное потребление белка - все это может способствовать укреплению и оздоровлению волос. Каспара также рекомендует улучшать кровообращение кожи головы с помощью массажа или стимуляции, чтобы создать более здоровую среду для роста.

Поскольку воспаление является ключевым элементом этой головоломки, управление стрессом также имеет значение. Кроме того, помочь могут пептидные добавки и средства для местного применения.

"В конечном итоге, цель состоит не обязательно в том, чтобы заставить волосы расти быстрее, а в том, чтобы помочь волосам оставаться крепче дольше, чтобы они действительно могли сохранить длину", - констатировали в журнале.

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