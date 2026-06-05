Вам лучше выбросить оливковое масло, если заметите эти признаки: оно может быть испорченным

Оказывается, открытую бутылку нужно израсходовать всего за пару месяцев.

Оливковое масло – один из самых универсальных ингредиентов в кулинарии. От использования его для приготовления заправок к салатам до обжаривания овощей или даже просто в качестве дополнения к хлебу – у него есть множество применений. Оно также обладает множеством качеств и разновидностей.

Тем не менее, выбор правильного оливкового масла может оказаться более важным решением, чем можно подумать, пишет AllRecipes. Поэтому, когда в ваши руки попадает правильная бутылка оливкового масла, может возникнуть соблазн поберечь его. Например, возможно, вы нашли идеальный большой кувшин оливкового масла большого объема и планируете использовать его в течение некоторого времени. Или, может быть, вы прихватили хорошую бутылку в поездке и хотите отложить ее на черный день.

Но, как и большинство хороших вещей, оливковое масло не хранится вечно. Поэтому, прежде чем убрать его на хранение, убедитесь, что вы знаете, как не дать ему испортиться.

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Портится ли оливковое масло

Хотя оно может казаться продуктом, который не портится (как мед), у оливкового масла действительно истекает срок годности.

Запечатанная бутылка оливкового масла обычно хранится от 18 до 24 месяцев. Но это зависит от сорта масла. Оливковое масло первого холодного отжима (Extra virgin) может испортиться немного раньше, примерно через 12–18 месяцев.

Чтобы узнать, как долго ваша бутылка оливкового масла была запечатана, самая важная дата, которую нужно искать на бутылке, – это дата сбора урожая. Она подскажет вам, насколько свежим является масло и как долго вы можете держать его на полке.

Как только вы откроете бутылку оливкового масла, планируйте использовать ее за месяц или два. Хорошая новость, однако, заключается в том, что этот ингредиент настолько универсален, что вам не составит труда найти способы израсходовать его за это время.

Как определить, что оливковое масло испортилось

Запах испорченного оливкового масла является специфическим, поэтому вы сможете определить это, просто быстро понюхав свое оливковое масло, чтобы увидеть, не испортилось ли оно. Если ваше масло имеет прогорклый запах, пришло время его выбросить.

Некоторые также отмечают, что просроченное оливковое масло может пахнуть воском, как коробка восковых мелков. Так что, если вам кажется, что вы готовите со школьными принадлежностями вместо растительного масла, пришло время найти новую бутылку.

Если все остальные методы не помогли, попробуйте масло на вкус. После этого вы поймете, можно ли его использовать или нет, так как кислый вкус испорченного оливкового масла легко обнаружить. Вы, скорее всего, не заболеете от небольшого количества прогорклого оливкового масла, но ваше блюдо просто приобретет неприятный вкус.

До тех пор, пока оливковое масло кажется вам нормальным на вкус, его должно быть можно использовать.

Как хранить оливковое масло

Лучший способ предотвратить порчу оливкового масла – хранить его правильно.

Главная задача – защитить оливковое масло от воздействия воздуха. Держите оливковое масло запечатанным до тех пор, пока оно вам не понадобится, и не переливайте его в другую емкость. Хотя вам, возможно, захочется перелить оливковое масло в красивую бутылочку, какую вы видите в ресторане, не делайте этого, если только не планируете использовать его быстро.

Также обязательно держите масло вдали от солнечных лучей или любых высоких температур. Это означает не только необходимость хранить бутылку в темном шкафу или кладовой, но и покупку оливкового масла, которое продается в темной таре, предпочтительно не из пластика.

Поскольку пластик проницаем, воздействие воздуха может привести к более быстрой порче оливкового масла. Вместо этого ищите оливковое масло, которое продается в жестяных банках или темном стекле.

Хотя бывают исключения, как общее правило, избегайте помещения оливкового масла в холодильник. Это может привести к тому, что оно затвердеет и потеряет свой вкус, что затруднит приготовление пищи.

Оливковое масло не хранится веками, но его определенно стоит держать в своей кладовой. Скорее всего, вы будете использовать его так часто, что вам никогда не придется беспокоиться об истечении срока его годности.

Ранее УНИАН сообщал, что многие люди совершают ошибку, храня яйца в определенном месте.

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