Фицо требует от ЕС возмещения стоимости военной техники, переданной Украине

Фицо отметил, что в этой сфере возникла острая нехватка средств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет лично обсудить возможные проблемы с финансовыми компенсациями стоимости техники, переданной Украине, с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Aktuality.

Издание пояснило, что после саммита ЕС и стран Западных Балкан в черногорском Тивате Фицо отметил, что в этой сфере возникла острая нехватка средств, поскольку, по его словам, финансы, предназначенные для выплат, были направлены непосредственно в Украину.

Кроме того, премьер Словакии хочет обсудить вопрос о поставках оружия для Украины также со странами Вышеградской четверки.

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"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку средства, которые должны были быть использованы для возмещения расходов, были непосредственно направлены на помощь Украине", – утверждает Фицо.

Для СМИ он также отметил, что на саммите поднял тему формата Вышеградской четверки (V4). Премьер-министр хочет, чтобы после того, как в июле Словакия примет председательство в ней, эта группа функционировала в формате V4+, а в переговорах участвовали и видные представители ЕС.

"Я предполагаю, что вскоре к нам присоединится и председатель Европейской комиссии, ведь V4 плюс председатель Европейской комиссии – это формат, который может решить немало вопросов", – отметил Фицо.

Последние заявления Фицо об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС. По мнению Фицо, предложение не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС. Премьер Словакии отметил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, кандидаты должны выполнять условия, а это длительный процесс.

Также мы писали, что после визита в Москву на парад по случаю 9 мая Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с ним. Примечательно, что, по словам Фицо, именно идею о встрече с Путиным в любом формате Зеленский попросил его передать главе Кремля. В ответ Путин сказал Фицо, что президент Украины должен связаться с ним по телефону. Премьер Словакии отметил, что дипломатические усилия и диалог в тысячу раз полезнее, чем "ненужные убийства".

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