Доллар укрепился до рекордного уровня: рост рынка труда США превзошел все прогнозы

Трейдеры ожидают повышения процентной ставки со стороны ФРС.

Доллар укрепился после того, как были обнародованы данные о рынке труда в США за май, которые превзошли все ожидания. Индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу, 5 июня, вырос на 0,1% – самый высокий дневной показатель за почти два месяца, а в целом за неделю – на 0,6%, сообщает издание.

Рост числа рабочих мест в США в мае превзошел все прогнозы. Согласно данным Бюро статистики труда, в мае число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 172 000 после двух предыдущих сильных показателей.

Уровень безработицы остался стабильным, даже несмотря на то, что остальная часть мировой экономики сталкивается с повышенными ценами на энергоносители из-за развязанной президентом США Дональдом Трампом войны на Ближнем Востоке. Результаты рынка труда усилили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

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Трейдеры полностью учли в ценах повышение ставки на четверть процентного пункта до конца 2026 года. Такой прогноз свидетельствует о резком изменении настроений по сравнению с периодом до нападения США и Израиля на Иран в конце февраля, когда трейдеры ожидали серию снижений ставок. Ожидается, что другие центробанки по всему миру пойдут на более решительное ужесточение монетарной политики.

4 июня Трамп заявил, что переговоры о перемирии находятся на "завершающей" стадии. Однако США и Иран достигли незначительного прогресса в переговорах о временном мирном соглашении на этой неделе. Обе стороны участвуют в самых жестоких столкновениях с момента начала перемирия в апреле. Цены на нефть стабилизировались 5 июня – трейдеры с осторожностью относятся к неопределенному перемирию.

После публикации данных о рынке труда США почти все валюты "Большой десятки" (Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Великобритании) подешевели по отношению к доллару.

Курс доллара – последние новости

4 июня доллар укрепил свои позиции из-за нового обострения на Ближнем Востоке.

Также дорожает доллар по отношению к гривне, несколько дней подряд обновляя исторические максимумы. Так, 5 июня официальный курс доллара к гривне составил 44,38 гривны за доллар. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня – 44,35 грн/долл.

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