'Это хамство': Путин отреагировал на открытое письмо Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное ему. Свое мнение он высказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, пишут росСМИ.

Путин заявил, что это письмо ему показал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня с утра бегло посмотрел его содержимое.

"Несколько вещей, на которые я обращу внимание: он упомянул мой возраст. Что я могу сказать? О возрасте должны думать все... Некоторые политические деятели и постарше меня... Но главное не возраст, а дееспособность и работоспособность", - заявил Путин.

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По словам российского диктатора, некий российский бизнесмен 21 мая встретился с Зеленским в Киеве. Путин заявил, что президент Украины якобы сказал бизнесмену о том, что хочет личной встречи с главой РФ.

"Что это значит? Они просят о встрече, а сами наносят удары", - добавил российский диктатор, упомянув удар по общежитию в Старобельске, который произошел 22 мая.

Путин заявил, что никогда не отказывался от личной встречи с Зеленским, но сейчас якобы нет никаких предпосылок для этого.

"Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны - остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решения по урегулированию конфликта", - заверил российский диктатор.

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