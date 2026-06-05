USB-порт на телевизоре выглядит как обычный разъем для флешки, но многие пользователи даже не догадываются, что его возможности гораздо шире.

USB-порты на современных телевизорах часто остаются без внимания, хотя на деле это крайне полезный инструмент. Практически каждый новый Smart TV оснащен как минимум одним USB-разъемом, расположенным на боковой или задней панели.

Эти порты появились в телевизорах еще в начале нулевых и к 2010-м стали стандартом. Сегодня сложно найти модель без USB-подключения – будь то классический USB-A или более современный USB-C. Журналисты Engadget рассказали, что можно и что нельзя подключать к USB-порту телевизора.

Что можно подключить к телевизору через USB

Одна из самых популярных функций – воспроизведение медиафайлов с флешки. Телевизор умеет читать фильмы, сериалы, музыку и изображения без интернета. Обычно поддерживаются распространенные форматы вроде MP4, AVI, MKV, MP3 и JPEG, но совместимость зависит от модели ТВ.

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Также USB-порт можно использовать для зарядки маломощного аксессуара. Например, пульта, наушников, фитнес-браслета или электронной книги. Зарядка будет медленной, но для таких устройств скорости обычно хватает.

Многие пользователи через USB подключают LED-подсветку для создания фонового освещения. Это удобно, поскольку подсветка часто включается и выключается вместе с телевизором.

Отдельные модели Smart TV позволяют подключать USB-микрофоны – это может пригодиться для голосового управления, видеозвонков или караоке-приложений. Если пульт без микрофона, отдельное устройство иногда решает проблему.

Что подключать не стоит

Несмотря на универсальность, USB-разъем телевизора имеет ограничения по мощности и функциональности. Он не предназначен для полноценной зарядки смартфонов и планшетов: процесс будет очень медленным и может создавать нагрузку на порт.

Также не стоит подключать устройства, требующие драйверов – например, принтеры, сканеры или внешние оптические приводы. Телевизор банально не сможет их распознать из-за отсутствия нужного программного обеспечения.

Отдельную опасность представляют неизвестные флешки. Подключение случайных USB-накопителей может быть рискованным с точки зрения безопасности, особенно если устройство повреждено или содержит вредоносные файлы.

Кроме того, устройства с высоким энергопотреблением – вентиляторы, обогреватели, грелки и LED-лампы – могут работать нестабильно или не запускаться вовсе.

USB-порт в телевизоре – это удобный дополнительный инструмент, но не универсальный разъем. Он отлично подходит для базовых аксессуаров и питания маломощных гаджетов, но не рассчитан на сложную периферию или высокую нагрузку.

Ранее эксперты рассказывали о главных недостатках OLED-телевизоров. OLED уже много лет считается эталоном качества изображения, но перед покупкой стоит учитывать условия эксплуатации, уровень освещения в комнате и собственный бюджет.

Также пользователям объясняли, почему их телевизор может показывать хуже, чем должен. Иногда проблема заключается не в качестве панели или настройках изображения, а в том, насколько близко человек сидит к экрану.

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