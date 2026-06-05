Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,36 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,35/44,38 грн/долл., а к евро – 51,64/51,66 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 июня остался на прежнем уровне и составил 44,55 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составил 51,85 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 51,85 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 3 копейки и составлял 44,58 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,11 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал на 13 копеек и составил 51,98 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,25 гривни за евро.

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