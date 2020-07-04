В Киеве на Надднепрянском шоссе и улице Ревуцкого будет частично ограничено движение транспорта

Ограничения введут в связи с проведением ремонтных работ.

В Киеве на Надднепрянском шоссе с 21.00 4 июля до 9.00 5 июля будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор».

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Отмечается, что на Надднепрянском шоссе продолжается средний ремонт покрытия. Дорожники работают на участке между путепроводом через железную дорогу к развязке перед мостом им. Патона.

В ночь на воскресенье специалисты будут обустраивать верхний слой покрытия. Будут работать при благоприятной погоде. Во время работ движение будет частично ограничено.

На улице Ревуцкого в столице завтра частично ограничат движение транспорта.

Ограничения продлятся с 5.00 до 20.00 из-за проведения ремонтных работ на участке от дома № 44 до улицы Вишняковской. В течение воскресенья участок дороги будут асфальтировать.

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