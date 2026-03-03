Денег катастрофически не хватает: стало известно, сколько дорог в этом году отремонтирует Украина

На сегодняшний день в Украине ремонта требуют более 23 миллионов квадратных метров дорог.

Украина в этом году должна отремонтировать 21,5 миллиона квадратных метров дорог. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"21,5 миллиона квадратных метров дорог – это тот объем ремонтных работ, который нам необходимо выполнить в этом году. Мы обеспечены ресурсом 12,6 миллиарда гривень, он заложен в бюджет", – сообщил государственный деятель.

По его словам, денег на ремонт дорог катастрофически не хватает.

"Мы обязательно будем обращаться за дополнительным ресурсом. Это касается прифронтовых дорог", – говорит Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины добавил, что сейчас о дорогах нужно говорить как об элементе военной логистики, а также как об инструменте, который может обеспечить эвакуацию из пострадавших регионов.

Ранее он сообщил, что эта зима оказалась самой сложной для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. Резкие перепады температуры, снегопады и ледяные дожди ускорили разрушение дорожного покрытия. Сейчас общая площадь деформаций на основных автодорогах превышает 23 миллиона квадратных метров.

Ремонт дорог в Украине – последние новости

Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Украине начались текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, в первую очередь речь идет о международных и национальных маршрутах, которые обеспечивают военную логистику, эвакуацию, доставку гуманитарных грузов, функционирование общин и объектов критической инфраструктуры, в частности в прифронтовых регионах.

Свириденко подчеркнула, что правительство и в дальнейшем будет наращивать объемы ремонта дорог и финансирование этих работ. Сейчас уже привлечено более 140 бригад – это почти тысяча работников.

Отметим также, что ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин заявил, что в Украине критически не хватает средств на ремонт дорог – общая потребность составляет 51,3 млрд грн. По его словам, ключевым препятствием для восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

