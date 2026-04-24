Китай проваливает программу производства флагманского пассажирского авиалайнера

COMAC C919 – главный проект гражданской авиации Китая, разработанный для конкуренции с Boeing 737 и Airbus A320.

Несмотря на планы резко увеличить производство авиалайнеров C919, в 2026 году компания COMAC поставила заказчикам лишь пять таких машин. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ранее стало известно, что COMAC планировала изготовить в этом году около 30 C919, однако в первом квартале было поставлено лишь три самолета, а в этом месяце изготовлено еще две машины.

Трудности с производством авиалайнера становятся систематическими. Ранее стало известно, что в прошлом году COMAC поставила лишь 15 самолетов при первоначальном плане в 75.

По данным профильных источников, всего с момента ввода в эксплуатацию передано 37 машин. Основными эксплуатантами C919 остаются несколько крупнейших авиакомпаний Китая. Так, China Eastern эксплуатирует 15 самолетов, а Air China – 11.

Специалисты выделяют несколько основных трудностей с производством самолета.

Хотя его планер в значительной степени локализован, некоторые критические компоненты, включая двигатели CFM LEAP-1C и авионику, остаются зависимыми от западных поставщиков. На фоне геополитических рисков и перебоев в поставках это приводит к задержкам в производстве самолетов.

Дополнительным фактором выступает нехватка рабочей силы, а если быть точнее – нехватка квалифицированного персонала, что также существенно замедляет производство авиалайнеров.

В целом ситуация вокруг C919 наглядно показывает, что создание полноценного конкурента Boeing и Airbus упирается не только в технологии, но и в устойчивость глобальных цепочек поставок.

C919 – что это за самолет

C919 – семейство китайских узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских самолетов. Это самый большой авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае (после экспериментального Shanghai Y-10) и второй самолет компании COMAC после регионального C909.

C919 создан в соответствии с долгосрочной программой Китая по развитию национальной авиационной отрасли. Его считают конкурентом Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, занимающих львиную долю рынка в этом сегменте.

