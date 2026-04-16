Китай впервые поднял в небо новый 'крылатый грузовик', не требующий пилота (видео)

Подобные летательные аппараты могут изменить мир авиаперевозок.

Китайский беспилотный транспортный самолет HH-200 успешно совершил первый полет в провинции Шэньси, что стало важным этапом развития беспилотных грузовых авиаперевозок. Об этом сообщает Global Times.

Разработанный компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC) аппарат выполнил полет штатно, все системы работали надлежащим образом, так что HH-200 успешно выполнил все запланированные задачи.

Самолет HH-200 имеет стандартный грузовой отсек объемом 12 кубических метров (с возможностью увеличения до 18), максимальную грузоподъемность 1,5 тонны, крейсерскую скорость до 310 км/ч и максимальную дальность полета более 2300 км.

По словам разработчиков, при создании аппарата были использованы современные композитные материалы, что позволило снизить массу на 20% и уменьшить эксплуатационные расходы.

Сообщается, что HH-200 отличается высокой адаптивностью к различным условиям эксплуатации: он может работать на взлетно-посадочных полосах длиной от 500 метров, в высокогорных аэропортах на высоте более 4200 метров, а также при экстремальных температурах от -40°C до +50°C.

Предполагается, что HH-200 будет осуществлять полеты, в частности, на пограничных и прибрежных маршрутах, а также на межостровных маршрутах в Юго-Восточной Азии.

В будущем HH-200 можно будет быстро адаптировать для выполнения различных задач, в частности аварийно-спасательных операций, тушения лесных пожаров, мониторинга погоды, а также защиты сельскохозяйственных культур.

Беспилотная авиация Китая - другие новости

HH-200 - лишь часть усилий КНР, направленных на доминирование в сфере беспилотных авиаперевозок. Напомним, недавно Китай испытал один из самых тяжелых беспилотных транспортных самолетов в мире, масса которого достигает примерно семи тонн.

А еще ранее сообщалось о первом полете гибридного беспилотного транспортного самолета YH-1000S. Ожидается, что эта модель станет важным инструментом в международной логистике, спасательных миссиях, мониторинге погодных условий и морском контроле.

