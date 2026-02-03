Может стать революционным: беспилотный гибридный самолет YH-1000S совершил первый полет

Беспилотный транспортный самолет был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики.

Гибридный беспилотный транспортный самолет YH-1000S совершил свой первый полет. Об этом сообщает China Global Television Network (CGTN).

Полет проходил в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая. Самолет стал развитием проекта YH-1000, первый полет которого состоялся в мае прошлого года.

Сообщается, что новую версию создали "с учетом потребностей мирового рынка". Ожидается, что YH-1000S будет играть важную роль в международной логистике, поисково-спасательных операциях, мониторинге погоды и для морского контроля.

Самолет является заявкой на революцию в мире авиаперевозок

YH-1000S оснащен высокомощной гибридной силовой установкой, которая позволяет существенно сократить длину полосы, необходимой для взлета и посадки. Она также позволяет увеличить полезную нагрузку и дальность полета.

Создание аппарата стало важным технологическим прорывом на стыке беспилотной авиации и автомобильной промышленности.

Благодаря глубокой интеграции цепочек поставок и модульному принципу производства разработчикам удалось заметно снизить стоимость разработки и серийного выпуска БпЛА.

Подробных характеристик YH-1000S не приводится. Если говорить о базовом CH-YH1000, то его дальность полета составляет 1600 километров, а рабочий потолок - 8000 метров. Он может поднимать почти 1000 кг груза, вмещая четыре однокубовые паллеты.

Ранее УНИАН сообщил, что Китай намерен создать крупнейший в мире беспилотный транспортный самолет. Соответствующую модель компания Shaanxi Aircraft Corporation продемонстрировала на Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации.

Предполагается, что самолет будет иметь длину 35 м и размах крыльев 38 м. Его максимальный взлетный вес будет превышать 60 тонн, а полезная нагрузка составит 20 тонн.

Также напомним, что недавно совершил дебютный полет китайский шеститонный конвертоплан Lanying R6000. По мнению специалистов, его можно будет использовать как для гражданских, так и для военных миссий.

