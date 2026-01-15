Идут по стопам россиян: китайский конкурент Boeing и Airbus полностью провалился в 2025 году

На фоне санкций и торговой войны с США, китайская компания COMAC столкнулась с серьезными трудностями при реализации первоначального плана по поставке авиакомпаниям 75 самолетов С919.
Российские СМИ сообщают, что государственные авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern получили только 15 бортов.
Корень проблемы – американские комплектующие. Дело в том, что китайские самолеты имеют значительную долю зарубежных компонентов, многие из которых поставляются американскими компаниями.
В частности, это касается двигателей и авионики (их поставляют компании CFM и Honeywell, соответственно), поставки которых были приостановлены в прошлом году по указанию президента США Дональда Трампа.
Что касается "младшей" модели, С909, было поставлено только пять самолетов, что значительно ниже показателей предыдущих пяти лет, в течение которых в среднем поставлялось по 27 самолетов в год.
В то же время в 2025 году были и положительные моменты для COMAC. Так, производитель передал свой первый самолет по лизингу и запустил первый тренажер для подготовки пилотов С919.
Справка УНИАН. C919 - семейство китайских узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских самолетов. Это самый большой авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае (после экспериментального Shanghai Y-10).
Торговая война США с Китаем - главные новости
В прошлом году президент США Дональд Трамп запретил экспорт в Китай ключевых американских комплектующих и технологий для реактивных двигателей, что ударило по авиалайнеру C919.
Напомним также, что в Китае отменили запрет на поставки самолетов Boeing.