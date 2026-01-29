Новые правила бронирования с 1 февраля: что изменится

Для предприятий несколько упростили бюрократию, но повысили порог зарплаты забронированного работника.

С 1 февраля в Украине вступят в силу обновленные правила бронирования работников от мобилизации. Изменение касается минимального порога заработной платы такого работника, сообщила "Украинскому радио" адвокат Елена Хоменко.

Она отметила, что правила и критерии определения статуса критичности для предприятий остаются прежними. Изменения касаются исключительно зарплаты забронированного: если до этого на бронь подавать можно было исключительно тех работников, которые получают 20 тысяч гривен, то со следующего месяца этот порог поднят до 21 тысячи 617 гривен.

Кроме того, введены некоторые изменения, призванные уменьшить бюрократию и ускорить процессы бронирования.

"Если раньше заявление рассматривалось до трех суток, то на сегодняшний день этот срок сократили до 24 часов. Также изменения коснулись возобновления бронирования. Если раньше повторно подать заявку на бронирование можно было только через 5 дней после отказа, то теперь это можно сделать сразу", – рассказала Хоменко.

Юрист отметила, что в случае, если работник потерял бронирование и не успел получить новое, в это время его могут мобилизовать на вполне законных основаниях.

Как писал УНИАН, сам факт наличия троих детей больше не является автоматическим основанием для отсрочки от мобилизации. Ключевым критерием теперь считается фактическое содержание детей: по словам члена НААУ Ярослава Куца, отец, который имеет задолженность по уплате алиментов более трех месяцев и не может подтвердить отсутствие долга, теряет право на бронь, ведь исчезает юридическое определение "на иждивении", в то же время право на отсрочку сохраняется за отчимом, если он официально опекает и содержит троих детей, даже не будучи их биологическим отцом.

Также мы рассказывали, что могут ли прислать повестку, если есть действующая отсрочка. Адвокат Роман Кичко предупредил, что наличие действующей отсрочки от мобилизации не освобождает военнообязанного от обязанности являться в ТЦК по повестке.

