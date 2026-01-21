Некоторые энергетики и коммунальщики получат 100% бронирование от мобилизации, - Зеленский

Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров.

Работники энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованные в ликвидации последствий российских ударов, получат 100% бронирование от мобилизации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, задействованных в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, – для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала", – говорится в заявлении президента.

Зеленский подчеркнул, что дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров, ведь города имеют ресурс для привлечения людей на работу.

Видео дня

Ситуация в энергетике Украины - главные новости

Российские войска в ночь на 21 января в очередной раз нанесли удар по украинской энергетике, частично оставив без света четыре области. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, по состоянию на утро были обесточены потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев прокомментировал обещание правительства не отключать свет домам с электроотоплением, отметив, что для большинства домов реализовать эту идею будет невозможно. По его словам, для того, чтобы запретить отключать свет в домах с электроотоплением, нужно внести изменения в подзаконные акты. Эксперт дал понять, что это будет не быстро из-за бюрократической волокиты.

