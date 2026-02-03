Минобороны добавило новые категории отсрочек с автопродлением: кому не придется идти в ЦНАП

В частности, отсрочки автоматически обновят учителям школ и родителям, самостоятельно воспитывающим ребенка до 18 лет.

Перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые подлежат автоматическому продлению, расширен. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок и очередей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что до 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление отсрочек от мобилизации, которое касалось как отсрочек, оформленных через "Резерв+", так и поданных через ЦНАП. Теперь к механизму добавили еще 7 категорий отсрочек.

В Минобороны напомнили, что до недавнего времени для продления отсрочки нужно было собирать бумажные документы, лично идти в ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения заявки более недели. В ведомсте отметили, что это создавало лишнюю нагрузку и для граждан, и для военных учреждений.

"Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в "Резерв+". В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом, очереди в ТЦК по вопросам отсрочек устранены полностью", - подчеркнули в Минобороны.

Новые категории отсрочек, подлежащие автопродлению:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью III группы;

люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

учителя школ.

В Минобороны отметили, что автопродление отсрочек также сохраняется для категорий, определенных ранее.

В Минобороны рассказали, что все пользователи "Резерв+", чьи отсрочки автоматически продлеваются, сперва должны получить push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных - сообщение о том, что отсрочка уже продлена.

"Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан", - добавили в ведомстве.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Ранее УНИАН писал, какие категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации в 2026 году. Напомним, что закон "О мобилизации" содержит перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка.

В 2026 году получат отсрочку и не будут мобилизованы такие категории:

Отцы-одиночки, а также отцы и опекуны ребенка с инвалидностью.

Многодетные отцы, если не имеют долгов по алиментам.

Забронированные сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Лица с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется непригодным к службе мужчинам, если их болезнь есть в Приложении 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе".

Лица, ухаживающие за совершеннолетним ребенком или другими родственниками с инвалидностью или недееспособностью. Отсрочка по уходу за родителями и другими близкими предоставляется только если родные нуждаются в постоянном уходе.

Студенты, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме.

Ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Освобожденные из российского плена.

Отсрочка по новым правилам, принятым 3 месяца назад, теперь оформляется в ЦНАП, если документы для подтверждения есть только в бумажном виде, или "Резерв+", если бумаги оцифрованы.

