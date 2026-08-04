Последствия будут серьезными: аграрии призвали Кабмин отложить повышение тарифов 'Укрзализныци'

Речь идет об индексации грузовых тарифов на 30 % и повышении стоимости холостого пробега вагонов на 60 %.

Всеукраинский аграрный совет и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвали премьер-министра Сергея Корецкого отложить повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки.

Речь идет об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%.

В аграрном секторе заявили, что решение правительства принимается в критический момент и может увеличить убытки производителей, сократить экспорт и ухудшить ситуацию в экономике.

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В частности, в ассоциациях подчеркнули, что правительство готовится повысить тарифы на фоне блокировки морских портов, систематических атак на портовую инфраструктуру, роста себестоимости агропроизводства и падения цен на сельскохозяйственную продукцию.

Из-за остановки морского экспорта аграрии вынуждены переориентировать продукцию на западную границу. В то же время пропускная способность железнодорожных переходов со странами ЕС составляет около 1 млн тонн агропродукции в месяц при потребности в 5,6 млн тонн.

При этом аграрии подчеркнули, что повышение тарифов не решит финансовых проблем "Укрзализныци": из-за ограниченной пропускной способности экспортных маршрутов объемы перевозок не вырастут, а скопление вагонов на границе может вновь привести к дефициту подвижного состава и резкому удорожанию его аренды.

В своём обращении аграрии попросили правительство отложить повышение тарифов, пересмотреть модель тарифообразования и ввести электронную очередь на погрузку в направлении западных переходов.

Соответствующее обращение также направили профильным министрам и председателю правления "Укрзализныци" Александру Перцовскому.

В ассоциациях подчеркнули, что нынешнее решение правительства может переложить проблемы государственной монополии на бизнес, который и так работает на грани убыточности. Последствиями могут стать сокращение производства, падение экспорта, потеря валютной выручки и новые убытки для бюджета.

Ранее с подобным обращением к правительству выступили также промышленники: они предупредили о риске значительных потерь, сокращения производства и вывода на простой ряда предприятий, что негативно повлияет на доходы госбюджета и занятость.

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