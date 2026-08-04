Кошачья привычка с рассматриванием стены имеет научное объяснение.

Наши пушистые друзья часто удивляют своими непонятными выходками. Многие владельцы не понимают, почему кошки мнут лапами человека, сбрасывают вещи со стола и пьют откуда угодно кроме миски. Однако поведение животных не бывает случайным, даже если мы его не понимаем.

Каждый владелец кошки видел, как та неподвижно сидит и рассматривает пустое место на стене. Такая привычка кошачьих кажется нам необъяснимой. Но ученые уже давно выяснили, почему кот смотрит в одну точку и что он на самом деле там видит.

Что значит, если кошка смотрит в пустоту

Об этой забавной особенности питомцев рассказало издание The Spruce Pets. Вы наверняка хоть раз видели, как кошка сидит на месте и пристально рассматривает пустое место на стене, будто там что-то есть. Очевидно, что в этот момент животное замечает нечто, что не воспринимают людские органы чувств.

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Некоторые люди придумывают эзотерическое объяснение тому, почему кот смотрит в одну точку и мяукает. Они верят, что животные видит призраков или других невидимых существ. Многие народы приписывали кошкам сверхъестественные способности, но на самом деле все куда проще.

Ученые имеют несколько объяснений того, почему кот сидит и смотрит в одну точку. Одна из причин связана с невероятно острым зрением. Хотя питомцы хуже различают цвета, но в целом видят гораздо больше деталей. Пристальное рассматривание стены может быть вызвано насекомым, необычной тенью или солнечными бликами, которые зверю интересно рассмотреть.

Также специалисты объясняют, что у котов есть эпизодическая память. Они могут запомнить, что в определенное время суток каждый день на стене необычно играет солнечный свет. Поэтому могут сидеть и ждать этого момента, чтобы снова рассмотреть явление.

Вторая возможная причина, почему коты смотрят в одну точку, объясняется острым слухом. Вполне возможно, что разглядывание стены связано с необычными звуками за ней. Кошки могут слышать движение воды по трубопроводам, шипение ветра в вентиляции, копошение мыши или шаги соседей, которые наше ухо не воспринимает.

Однако иногда такое поведение должно насторожить хозяина, поскольку встречается при некоторых проблемах со здоровьем. Если животное достигло пожилого возраста, то может иметь кошачью деменцию. Питомцы с таким нарушением растерянно смотрят на стены и громко мяукают по ночам.

Также разглядывание одной точки встречается при кошачьей гиперестезии. Другие симптомы заболевания - атака собственного хвоста, сильное его вылизывание и чрезмерная чувствительность к прикосновениям. Если вы заметили у пушистого друга такие признаки, рекомендуется записать их на видео и показать ветеринару.

Зная, почему мой кот смотрит в одну точку и не двигается, вы сможете определить, безопасно это или нет. Если у животного отсутствуют другие тревожные симптомы, то поводов для беспокойства нет. Тогда стоит просто принять то, что восприятие питомца гораздо острее нашего.

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