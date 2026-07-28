METRO полностью приостанавливает работу торгового центра в одном из крупнейших украинских городов

Решение было принято из-за вынужденных перерывов, вызванных ситуацией с безопасностью.

Торговый центр METRO в Запорожье, расположенный по адресу Ореховское шоссе, 7-А, временно приостанавливает свою деятельность с 1 августа 2026 года. Об этом сеть сообщила в Facebook.

"Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с ситуацией в сфере безопасности", – отметили в METRO.

Согласно правилам METRO Украина, во время воздушной тревоги торговые центры временно приостанавливают работу в целях безопасности посетителей и сотрудников. Как сообщают в сети, в таких условиях обеспечить стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания невозможно.

Видео дня

В METRO добавили, что HoReCa-доставка (поставка товаров для отелей, ресторанов и кафе) METRO в Запорожье и области продолжает работать в штатном режиме. Заказы клиентов будут обеспечиваться за счет поставок из других торговых центров сети.

Ближайшие торговые центры METRO для жителей Запорожья расположены в Днепре и Кривом Роге. О дате возобновления работы магазина METRO сообщат дополнительно на официальном сайте компании и её страницах в социальных сетях.

Закрытие магазинов в Украине – другие новости

Ранее сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех своих магазинов в Украине. Также в различных регионах страны прекратили работу сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

В феврале стало известно, что компания Inditex, владеющая брендом одежды Zara, расторгла договоры аренды с торгово-развлекательными центрами в Днепре. Причиной такого решения стали риски для безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: