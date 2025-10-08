Отмечается, что никто из сотрудников компании не пострадал.

Российская оккупационная армия ударила ракетами по заводу производителя хумуса Yofi. Компания объявила временной остановке работы.

Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Instagram.

"Недавно с нами случилось печальное событие. Враг, с которым воюет наша страна, нанес ракетный удар по нашему заводу. Слава Богу, никто не пострадал - люди успели выйти за 20 минут до попадания. Однако производство получило значительные повреждения, и мы были вынуждены временно приостановить поставки", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что компания планирует уже через месяц возобновить поставки продукции.

"Врагу не удастся сломить нашу волю. Мы преданы своей миссии и непрерывно работаем над возобновлением производства", - отметили в Yofi.

Стоит отметить, что производство хумуса Yofi стартовало в Украине в 2010 году. По данным Forbes Украина, компания занимает около 70% рынка. В год производят 1200 тонн продукции.

Удар России по заводу в Мукачево - главные новости

В ночь на 21 августа российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области. В результате вражеской атаки пострадало одно из предприятий.

Председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий рассказал, что две ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. Позже министр иностранных дел Андрей Сибига уточнил, что рооссийская ракета попала в американский завод по производству электроники.

Вас также могут заинтересовать новости: