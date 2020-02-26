Кабмин снял ряд ограничений на осуществление космической деятельности частными компаниями

Это должно увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

Кабинет министров на заседании в среду снял ряд запретов на осуществление космической деятельности частными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Принятый на заседании правительства Порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует отказы в выдаче и аннулирование разрешений на осуществление отдельных видов космической деятельности.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

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"Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности", - цитирует пресс-служба заместителя министра развития экономики Светлану Панаиотиди.

По ее словам, принятое решение также поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.

При обсуждении законопроекта перед принятием в первом чтении заявлялось, что он отменяет госмонополию на занятие деятельностью в космической отрасли, исключает положение о лицензировании такой деятельности, ликвидирует норму о разрешении субъектам хозяйствования на самостоятельные переговоры и другие моменты.