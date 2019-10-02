Ждем украинского Маска: Рада разрешила частным компаниям заниматься космической деятельностью

Закон направлен на то, чтобы дать шанс на развитие отрасли в будущем за счет притока частных инвестиций.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности» (№1071) проголосовали 308 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, законопроект направлен на то, чтобы у отечественной космической отрасли было будущее, а для этого нужны вливания частного капитала.

«Законопроект о том, чтобы дать украинскому космосу будущее, чтобы демонополизировать, чтобы убрать лицензию, чтобы убрать запреты и бюрократические преграды на пути развития украинского космоса», - сказал он.

По словам депутата, после принятия законопроекта в первом чтении в комитет поступили 22 правки, из которых были учтены 17, а остальные отклонили.

При обсуждении законопроекта перед принятием в первом чтении заявлялось, что он отменяет госмонополию на занятие деятельностью в космической отрасли, исключает положение о лицензировании такой деятельности, ликвидирует норму о разрешении субъектам хозяйствования на самостоятельные переговоры и другие моменты.

Справка УНИАН. В первом полугодии 2019 года предприятия космической отрасли Украины произвели товарной продукции на сумму более 2,08 млрд грн. Почти 80% продукции космической отрасли Украины идет на экспорт, поскольку государство на данный момент не способно за счет бюджета загрузить производственные возможности отечественных предприятий.