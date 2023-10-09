В случае потери отправления оператор может возместить убытки в размере суммы объявленной ценности почтового отправления.

Украинцам объяснили, какие они имеют основные права и алгоритмы действий на случай потери отправления или задержек в доставке.

Как сообщает пресс-служба Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), если пользователь хочет быть уверенным, что в случае потери отправления он получит компенсацию на определенную им сумму, то необходимо указать объявленную ценность пересылки, и тогда 1% от объявленной ценности отправления добавляется к базовому тарифу.

"Например, по тарифу "Укрпочта стандарт" из Киева во Львов отправить почтовое отправление массой до 250 г и объявленной ценностью 500 гривень будет стоить: 42+5=47 грн. В случае потери такого отправления оператор должен возместить убытки в размере суммы объявленной ценности почтового отправления, стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 50% стоимости услуги", - говорится в сообщении.

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То есть в случае если ваше регистрируемое почтовое отправление во Львов с объявленной ценностью 500 грн не доехало до адресата во Львове, вы имеете право требовать от оператора 578,75 гривень. Из них 500 грн за ценность почтового отправления + 52,5 грн. за вес и страхование + 26,25 грн., что является 50% штрафа.

В НКЭК также отметили, что другие почтовые операторы вообще не предлагают клиентам тарифов без страхования. В случае потери или повреждения посылки клиент получает компенсацию согласно размеру объявленной стоимости – именно от нее будет начисляться стоимость страхования и будет зависеть конечная цена доставки. У некоторых операторов стоимость страхования посылок уже включена в цену доставки. На более дорогие посылки страхование обойдется еще в 0,5% от объявленной стоимости.

"Какого бы почтового оператора или тариф вы ни выбрали, важно честно указывать объявленную ценность почтового отправления, потому что именно эту сумму вы сможете получить в случае утери или повреждения отправлений. А также ответственно выбирать оператора почтовой связи и предложенные ими тарифы на услуги почтовой связи, учитывая все риски и компенсационные механизмы", - добавили в НКЭК.

Работа почты в Украине

В сентябре Кабинет министров Украины утвердил официальный список предметов, которые запрещено отправлять почтой. Так, согласно решению Кабмина, нельзя присылать по почте: национальную валюту, кроме нумизматических монет и их коллекций, иностранную валюту; пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней; огнестрельное оружие всех видов; наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры; алкогольные напитки с содержанием спирта этилового более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца; токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества; животных и ядовитые растения; специальные технические средства негласного получения информации; биологические агенты.

25 сентября государственный почтовый оператор "Укрпочта" презентовал почтовый выпуск "Оружие Победы. Мир с Украиной", который является продолжением одноименного благотворительного выпуска 2022 года. Тираж почтового блока составлял 160 000 экземпляров.

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