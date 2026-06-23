'Пышный за все заплатит': Смилянский отреагировал на решение НБУ об увольнении

Смилянский оправдался, что решение об увольнении связано с личным конфликтом с руководством регулятора якобы "для сведения личных счетов".

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на решение Национального банка Украины о его увольнении. Он считает, что решение регулятора о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности – якобы попытка приостановить создание почтового банка, сообщил руководитель почтового оператора на своей странице в Facebook.

"Сейчас, когда до вступления закона в силу осталось несколько дней, а "Укрпочта" имеет более 2 миллиардов гривень собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти по более радикальному пути – уволить Смилянского", – предполагает гендиректор "Укрпочты".

По его словам, юридическая команда компании будет изучать документы НБУ и принимать дальнейшие меры. Он также отметил, что "Укрпочта" будет привлекать внешних юристов для защиты интересов компании и его как ее руководителя.

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"В итоге, уверен, будет так же, как с посылками – оплата получателем. То есть за все заплатит НБУ и лично А.Г. Пышный", – сказал Смилянский.

Он также добавил, что "Укрпочта" пока продолжает работать в обычном режиме и готовит следующие шаги.

"Мы научились быстро восстанавливаться как после ударов врага, так и после ударов НБУ. Они, кстати, не менее коварны, чем удары оккупантов. Учитывая нетерпимость к критике, НБУ местами очень напоминает соседнюю вражескую страну", – высказал мнение Смилянский.

Кроме того, само решение НБУ он считает необдуманным и предположил, что оно может быть связано с личным конфликтом с руководством регулятора якобы "для сведения личных счетов".

"Укрпочта" – главные новости

23 июня Нацбанк признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности. Таким образом, НБУ требует отстранения Игоря Смилянского от руководства компанией, а в дальнейшем в течение двух месяцев назначить нового руководителя.

18 июня генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал людей, обсуждающих его доход на должности, "козлами". Таким образом он прокомментировал заявления некоторых украинцев о высоких доходах генерального директора "Укрпочты". Тогда он также заявил, что они "платят меньше налогов" и приносят меньше пользы ВСУ.

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