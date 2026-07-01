Срок НБУ на увольнение Смелянского истек: гендиректор 'Укрпочты' сделал заявление

Руководитель дал понять, что будет продолжать бороться.

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, несмотря на требования НБУ об его увольнении, говорится в заявлении руководителя в Facebook.

"Что касается деятельности компании или её руководства, просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта". Благодарим за внимание к этому вопросу. Ждём вас в наших отделениях по всей стране", – пишет Смилянский.

Национальный оператор почтовой связи продолжит работу в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий, отмечает директор "Укрпочты".

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Смилянский в своем посте уделил особое внимание надписи на своей футболке "Игра не заканчивается, когда ты проиграл. Игра заканчивается, когда ты сдался" на иллюстративном фото.

Следует отметить, что срок, который глава НБУ Андрей Пышный дал на увольнение руководителя "Укрпочты", истек во вторник, 30 июня.

Увольнение Смилянского – главные новости

23 июня Нацбанк признал Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности и потребовал его увольнения с должности генерального директора "Укрпочты".

В ответ Смилянский заявил, что попытка его увольнения вызвана личным конфликтом с руководством регулятора. Смилянский также добавил, что "за все заплатит НБУ" и лично его глава Андрей Пишный.

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