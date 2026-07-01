Срок НБУ на увольнение Смелянского истек: гендиректор 'Укрпочты' сделал заявление

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, несмотря на требования НБУ об его увольнении, говорится в заявлении руководителя в Facebook.

"Что касается деятельности компании или её руководства, просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта". Благодарим за внимание к этому вопросу. Ждём вас в наших отделениях по всей стране", – пишет Смилянский.

Национальный оператор почтовой связи продолжит работу в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий, отмечает директор "Укрпочты".

Видео дня

Смилянский в своем посте уделил особое внимание надписи на своей футболке "Игра не заканчивается, когда ты проиграл. Игра заканчивается, когда ты сдался" на иллюстративном фото.

Срок НБУ на увольнение Смелянского истек: гендиректор 'Укрпочты' сделал заявление

Следует отметить, что срок, который глава НБУ Андрей Пышный дал на увольнение руководителя "Укрпочты", истек во вторник, 30 июня.

Увольнение Смилянского – главные новости

23 июня Нацбанк признал Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности и потребовал его увольнения с должности генерального директора "Укрпочты".

В ответ Смилянский заявил, что попытка его увольнения вызвана личным конфликтом с руководством регулятора. Смилянский также добавил, что "за все заплатит НБУ" и лично его глава Андрей Пишный.

Вас также могут заинтересовать новости: