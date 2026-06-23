НБУ требует уволить главу 'Укрпочты' Смилянского

В течение пяти рабочих дней "Укрпочта" должна отстранить Игоря Смилянского от руководства компанией.

Национальный банк Украины признал генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в течение пяти рабочих дней "Укрпочта" должна отстранить Игоря Смилянского от руководства компанией, а в дальнейшем в течение двух месяцев назначить нового руководителя, соответствующего требованиям профессиональной пригодности.

Отмечается, что финансовый регулятор начал процедуру оценки соответствия Смилянского требованиям профессиональной пригодности по результатам надзорных мероприятий НБУ в отношении деятельности компании в 2023–2026 годах.

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За этот период регулятор несколько раз применял в отношении "Укрпочты" письменные предупреждения и штрафы за нарушения в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также за недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля.

"По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смилянского несоответствующим требованиям профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг", – отметили в Нацбанке.

"Укрпочта" – главные новости

18 июня гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский назвал людей, обсуждающих его доход на должности, "козлами". Комментируя заявления некоторых украинцев об астрономических доходах генерального директора "Укрпочты", он заявил, что они "платят меньше налогов" и приносят меньше пользы ВСУ.

В мае государственный почтовый оператор установил специальные камеры быстрой выдачи внутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку без ожидания в общей очереди к оператору. Часть отправлений будет автоматически направляться на получение в новом формате.

Еще в феврале сообщалось, что "Укрпочта" хочет выдавать кредиты пенсионерам. Таким образом, после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

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